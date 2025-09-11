Ticaret Bakanlığı'ndan İhracat Düzenlemesi: Limon ve Elma Kayda Bağlı Mallar Kapsamına Alındı

TİCARET Bakanlığı, limon ve tatlı limonlar ile elmanın, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ kapsamına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gıda arz güvenliğinin birincil şartı olan sürdürülebilir gıda arzı, yalnızca yerli üretime değil, aynı zamanda dış ticaret politikalarına da dayanmaktadır. Ticaret Bakanlığımız, görev ve yetki alanındaki dış ticaret politika araçlarıyla ülkemiz gıda arz güvenliğinin sağlanmasını da önceliklendirmektedir. Arz güvenliğinin sağlanması, yerli üretimin korunması, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulması ve spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi amacıyla, ihtiyaç duyulduğunda dış ticaret politika araçlarına da başvurulmaktadır. Gıda arz güvenliğine ilişkin uygulamalar, Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşların değerlendirmeleri doğrultusunda, her bir ürün özelinde titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte yapılan değerlendirme ve incelemeler neticesinde, limon ve elmada fiyat hareketlerinin iç piyasa dengesini zorladığı ve bu nedenle yakından takip edilmesi gerektiğinin anlaşıldığı belirtilerek, "Bahse konu durum, gıda arz güvenliğinin temini ve iç piyasa istikrarının korunması için dış ticaret politikası tedbirlerinin devreye alınmasını gerekli kılmıştır. Bu doğrultuda, limon ve tatlı limonlar ile elma ihracatının yakından takibinin yapılabilmesi ve gerekli olması halinde tedbirlerin bakanlığımızca derhal alınabilmesi amacıyla, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ kapsamına alınmıştır" denildi.

'YAPTIRIMLAR TEREDDÜTSÜZ UYGULANMAKTADIR'

Geçmişte de gıda arz güvenliği açısından kritik görülen zeytinyağı, domates salçası, tavuk eti ve yumurta gibi ürünlerde de benzer düzenlemelerin uygulamaya koyulduğu aktarıldı. Açıklamanın devamında şunlar yer aldı:

"Alınan karar, iç piyasa istikrarının tahkim edilmesine, tüketici refahının korunmasına ve ihracatın sürdürülebilir biçimde yönetilmesine hizmet etmektedir. Ticaret Bakanlığımız, adil ticaret, adil rekabet, uygun fiyat ve piyasa dengesi hedeflerini, maliyet esaslı fiyat disiplini çerçevesinde kararlılıkla sürdürmekte; üretici ve tüketici refahını birlikte gözeten, veri temelli bir yönetim anlayışını esas almaktadır. Bu süreçte spekülasyon ve stokçuluğa kesinlikle geçit verilmemekte olup, bundan sonra da verilmeyecektir. Piyasa gözetim ve denetim mekanizmaları etkin biçimde işletilmekte; mevzuatın öngördüğü yaptırımlar tereddütsüz şekilde uygulanmaktadır. Ticaret Bakanlığımız, gerekli görülen hallerde, ihracat yönlü düzenlemelerin yanı sıra, diğer bir dış ticaret politika aracı olan, ithalat kapsamındaki enstrümanları da hedefe uygun biçimde devreye alabilecektir. Piyasa disiplinini zedeleyen girişimler karşısındaki tavrımız kararlı ve nettir."