Ticaret Bakanlığı'ndan 'Gizemli Kutular'a Durdurma Kararı

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, e-ticaret platformlarında "gizemli kutuların" da bulunduğu içeriği belirsiz ürünlerin satışının durdurulmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun gerçekleştirdiği, 361 sayılı toplantısında, son günlerde muhtelif e-ticaret platformlarında sayıları hızla artan ve kutu içeriğine dair herhangi bir bilgilendirme yapılmaksızın satışa sunulan "gizemli kutular" ele alındı.

Kurul tarafından yapılan incelemeler neticesinde; söz konusu gizemli kutu tanıtımlarının, tüketicilerin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozabilecek nitelikte olduğu, normal şartlar altında taraf olunmayacak bir tüketici işlemine yönlendirebileceği, mesafeli satışa konu mal veya hizmetin içeriğine ilişkin belirsizlik sebebiyle "gizemli kutu" ve benzeri satış yöntemlerinin reklam yoluyla haksız ticari uygulama teşkil ettiği değerlendirildi.

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda; 9 ayrı reklam veren hakkında durdurma cezası uygulanmasına karar verildi. Bu ürünlerin satışının yapıldığı e-ticaret platformlarına, ilgili ürünlerin satışının engellenmesine yönelik önleyici tedbirlerin alınması doğrultusunda uyarılar gönderildi. - ANKARA