Biber Fiyatlarına Denetim: 1,8 Milyon TL Ceza

TİCARET Bakanlığı, dün sanal medyada yer alan biber fiyatlarına ilişkin paylaşımlar üzerine inceleme başlatıldığını duyurdu. İncelemede, Hal Kayıt Sistemi'ne düşük bedelle bildirilen ürünleri piyasada fahiş fiyatlarla satışa sunduğu belirlenen işletmeye 1,8 milyon TL ceza uygulanacağı belirtildi.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dün bazı sosyal medya mecralarında yer alan biber fiyatlarına ilişkin paylaşımlar üzerine Ticaret Bakanlığımızca ivedilikle denetim ve inceleme başlatılmıştır. Yapılan denetimler neticesinde, söz konusu ürünlere ilişkin fiyatların Antalya halinde daha yüksekte işlem gördüğü tespit edilmiştir. Bununla birlikte, üretici komisyoncu ve aracı bazı firmaların; rüsum ve stopaj vergisi başta olmak üzere mali yükümlülüklerden kaçınmak amacıyla ürün fiyatlarını düşük göstererek eksik beyanda bulundukları anlaşılmıştır. Söz konusu usulsüzlükte rolü bulunan firmalar tespit edilerek gerekli işlemlerin tesis edilmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na bildirilecektir.

Öte yandan, Hal Kayıt Sistemi'ne düşük bedelle bildirilen ürünleri piyasada fahiş fiyatlarla satışa sunduğu belirlenen ilgili market hakkında da işlem başlatılmıştır. Bu kapsamda, kendi beyanı esas alınarak Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edilen işletmeye, mevzuat kapsamında öngörülen en üst sınırdan olmak üzere 1.806.170 TL tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

Ticaret Bakanlığı olarak, piyasada fiyat istikrarını bozucu her türlü girişime karşı denetimlerimiz kararlılıkla sürdürülecek olup, vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açan uygulamalara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı