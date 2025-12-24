Haberler

Ticaret Bakanlığı, asgari ücretteki artış bahanesiyle ürünlerinde zamma hazırlanan işletmeleri uyardı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı, asgari ücret artışını bahane ederek fahiş fiyat uygulamalarına yönelen işletmelere karşı idari ve hukuki tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağını açıkladı. Tüketicilerin mağdur olmaması için yapılan her bildirimin değerlendirileceği vurgulandı.

Ticaret Bakanlığı, asgari ücret artışını bahane ederek fahiş fiyat uygulamalarına yönelen işletmelere karşı gerekli tüm idari ve hukuki tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağını belirterek, ??"Tüketiciyi mağdur etmeye yönelik haksız fiyat uygulamalarına ilişkin yaptırımlar, güncellenmiş ceza tutarları üzerinden en ağır şekilde hayata geçirilecektir." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonunca yürütülen çalışmalar neticesinde, 2026 yılı asgari ücretinin yüzde 27 artırılarak net 28 bin 75 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

Belirlenen asgari ücretin, çalışma hayatına, üretim yapısına ve ülke ekonomisine hayırlı olması temennisinde bulunulan açıklamada, asgari ücretin fiyatlama davranışları üzerinde gerekçe gösterilerek haksız ve ölçüsüz fiyat artışlarına dönüştürülmesine kesinlikle izin verilmeyeceği bildirildi.

"Yoğun ve sürekli denetimler gerçekleştiriliyor"

Açıklamada, asgari ücretin toplam maliyet unsurlarından yalnızca biri olduğu, artış oranının tüm mal ve hizmet fiyatlarına birebir yansıtılmasının ekonomik gerçeklerle bağdaşmadığı vurgulanarak, "Asgari ücret artışını bahane ederek fahiş fiyat uygulamalarına yönelen işletmelere karşı gerekli tüm idari ve hukuki tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır. Bakanlığımız koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı, il ticaret müdürlükleri ve il tarım müdürlükleri denetim ekipleri ülke genelinde sahada aktif şekilde görev yapmaktadır. Ayrıca, Bakanlığımıza bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun ve sürekli denetimler gerçekleştirilmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Vatandaşların, haksız fiyat artışı ve fırsatçılık içeren uygulamalarla karşılaşmaları halinde, Bakanlığa ve resmi bildirim kanallarına gecikmeksizin başvurmalarının önem arz ettiği vurgulanan açıklamada, yapılan her bildirimin titizlikle değerlendirildiğine ve işleme alındığına dikkati çekildi.

Açıklamada, gerekli hallerde, idari para cezalarının istisnasız uygulanacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Tüketiciyi mağdur etmeye yönelik haksız fiyat uygulamalarına ilişkin yaptırımlar, güncellenmiş ceza tutarları üzerinden en ağır şekilde hayata geçirilecektir. Fiyat istikrarını bozan, piyasada adil rekabeti zedeleyen ve vatandaşımızın alım gücünü hedef alan hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyecektir."

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın kara kutusuna ulaşıldı

Ankara'da düşen jetle ilgili gizemi aydınlatacak delil bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş derbisi için stada giden Sadettin Saran, ağlamamak için kendini zor tuttu

Saran'ın ağlamamak için kendini zor tuttuğu anlar
İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

İbretlik son! Esed'in komutanı kaçtığı ülkede öldürüldü
Afrika Uluslar Kupası'nda olay! Osimhen, Tanzanya maçında çıldırdı

Dün geceye damga vuran görüntü
İrem Derici, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci olayına kayıtsız kalamadı

Ünlü şarkıcı olan bitene kayıtsız kalamadı: Milletin yatak odası...
Beşiktaş derbisi için stada giden Sadettin Saran, ağlamamak için kendini zor tuttu

Saran'ın ağlamamak için kendini zor tuttuğu anlar
Asgari zammı sadece maaşı değil tüm ödemeleri değiştirdi! İşte kalem kalem yeni ücretler

Asgari zammı sil baştan değiştirdi! Bir grubun eli hayli rahatlayacak
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın

Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın