Ticaret Bakanlığı'ndan Fahiş Fiyat Artışlarına Ceza

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Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 289 işletmeye toplamda 114,7 milyon lira para cezası verdi. Denetimler sonucu, zirai don sonrası fahiş fiyat artışlarına karşı önlemler alındı.

Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, denetimlerde aykırılık nedeniyle 289 işletmeye toplamda 114,7 milyon lira idari para cezası verdi.

Fahiş fiyat artışlarıyla mücadelede etkin ve kararlı duruşunu sürdüren Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 42'nci toplantısını 25 Haziran tarihinde gerçekleştirdi. Toplantı sonucunda denetimlerde aykırılık nedeniyle 289 işletmeye toplamda 114,7 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Toplantıda alınan kararlar çerçevesinde, zirai don sonrası fahiş fiyat artışlarına müdahale edildi. Ülkede yaşanan zirai don felaketini fırsata çevirmek isteyen bazı işletmelerin haksız uygulamaları, Hal Kayıt Sistemi üzerinden yürütülen resen incelemelerle mercek altına alındı. Sebze ve meyve ürünlerinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 206 işletmeye toplam 79,5 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Ulusal zincir marketler ve gıda perakendecilerine yönelik denetimler sonrası, özellikle ulusal zincir marketler başta olmak üzere gıda perakende sektöründeki haksız fiyat artışlarına ilişkin olarak 23,8 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar kılındı.

Ekmek ve simit satışındaki usulsüzlüklere yaptırım

İstanbul'da gerçekleştirilen denetimlerde, belirlenen tarifelere aykırı şekilde ekmek ve simit satışı yaptığı tespit edilen 71 işletmeye toplam 10,6 milyon lira idari para cezası kesildi. Gerçekleştirilen 42'nci toplantı neticesinde, fahiş fiyat artışları nedeniyle 289 işletmeye toplam 114,7 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların haklarını korumak, piyasa dengesini ve tüketici refahını tehdit eden fırsatçılıkla mücadele etmek amacıyla, haksız fiyat artışlarına karşı denetim ve yaptırımları aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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