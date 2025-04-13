Ticaret Bakanlığı'ndan E-Ticaret Denetimlerine 93 Milyon TL Ceza

Ticaret Bakanlığı, son 6 ayda toplamda e-ticaret denetimlerinde 67 firmaya 93 milyon Türk Lirası idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı yapmış olduğu yazılı açıklamada, teknolojinin gelişimiyle birlikte tüketici alışkanlıklarının değiştiği, tüketicilerin hızlı ve kolay şekilde erişilebilen çevrimiçi mağazalardan alışveriş yapma eğiliminin arttığını belirlemiş olup, konuyla ilgili olarak düzenlemelerin hızlı bir şekilde uygulamaya konulduğunu belirtti.

Açıklamanın devamında ise tüketici alışverişlerinin temelini oluşturan mesafeli sözleşmelerde, siparişe konu ürünün tüketici tarafından deneme, görme, inceleme gibi fırsatının olmaması, tüketiciyi daha da korumaya muhtaç hale getirmiş ve sözleşmenin zayıf tarafı olan tüketiciyi koruyabilmek için en temel hak olan cayma hakkının yanı sıra, tüketicilerin sipariş öncesi bilgilendirilmeleri ve sözleşmenin ifası gibi hususlar yasal düzenlemeler ile güvence altına alındığı ifadelerine yer verildi.

Bu çerçevede, cayma hakkı ve sözleşenlerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin olarak başta bedel iadesinin hiç yapılmamasının, ya da yasal olarak belirlenen azami süresinde yapılmamasının neden olduğu tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin zarar görmesi. Kampanya ve indirim dönemlerinde avantajlı fiyattan yapılan alışverişlerde teslimin hiç yapılmaması ya da yasal olarak belirlenen azami süresinde yapılmamasına bağlı olarak sözleşmenin tüketici tarafından feshedildiği, stokta bulunmama gibi subjektif gerekçe ile satıcı tarafından siparişin tek taraflı iptal edildiği sözleşmelerde bedel iadesinin yasal süresinde yapılmaması. Sipariş iptali nedeniyle tüketicinin aynı ürünü indirimli satın alma fırsatını kaybetmesi, gibi mağduriyetlere karşı tüketicileri koruyucu yasal düzenlemelerin yapıldı açıklandı.

Açıklamada, uygulamaya ilişkin olarak sektörel uyumun sağlanabilmesi için şikayetlerin yoğunlaştığı alanlarda, Ticaret Bakanlığı tarafından 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri kapsamında, tüketici başvurularına istinaden inceleme ve denetim faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, bu kapsamda yapılan çalışmaların neticesinde, cayma hakkı kullanımında bedel iadelerinin hiç yapılmaması, ya da yasal süre içinde yapılmaması kapsamında 2024 yılının Ekim ayında başlatılan ve aynı yıl içinde tamamlanan inceleme ve denetimler neticesinde 18 firmaya toplam 40,3 milyon TL idari para cezası uygulanıldığını, bununla birlikte 2025 yılının ilk 3 ayında (Ocak-Mart) tüketicilerin elektronik ticaret sektöründe taraf oldukları mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak yapılan inceleme ve denetimler kapsamında ise, 49 firmaya toplam 53,4 milyon TL idari para cezası uygulandığını, hali hazırda 19 firma nezdinde denetimlerin devam ettiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, değişen alış-veriş alışkanlıklarıyla birlikte, tüketicilerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da haklarının korunması ve adil rekabet şartlarının sağlanması için 6502 sayılı Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği çerçevesinde etkin, yoğun ve yaygın denetimler yapılmaya devam edileceğini açıkladı. - ANKARA