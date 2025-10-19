Ticaret Bakanlığı'ndan Çocukların Korunmasına Yönelik Kritik Açıklama

TİCARET Bakanlığı, Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu'nun, çocukları hedef alan ve onların algısal zaaflarını istismar eden reklam içeriklerine karşı denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü, bu alandaki ihlallere karşı kararlı ve caydırıcı yaptırımlar uyguladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61'inci maddesinin, ticari reklamların genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, doğru ve dürüst olması gerektiğini hükme bağladığı hatırlatıldı. Aynı madde kapsamında, 'Tüketiciyi aldatıcı, tecrübe ve bilgi noksanlığını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve engellileri istismar edici' reklamların yapılamayacağının açıkça belirtildiği vurgulanarak, "Bu hükümlerin uygulanmasına yönelik olarak çıkarılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile reklamcılık faaliyetlerine ilişkin etik ve hukuki sınırlar detaylı biçimde belirlenmiştir. Reklam ve Tanıtım Faaliyetlerinde Esas İlkeler Yönetmeliği'nin 'Temel İlkeler' başlıklı maddesinde, reklamların genel ahlak ve kamu düzenine uygun olması, kişilik haklarını ihlal etmemesi, hasta, çocuk, yaşlı ve engellileri istismar edici ifadeler veya görüntüler içermemesi zorunluluğu getirilmiştir" denildi.

'KURALLARA AYKIRI DAVRANANLARA REKLAM DURDURMA VE PARA CEZASI'

Aynı yönetmeliğin 'Haksız Ticari Uygulamalar' başlıklı 28'inci maddesinin de ise yaşları, deneyim eksiklikleri veya zihinsel/fiziksel zaafları nedeniyle özel korunmaya ihtiyaç duyan tüketici gruplarının ekonomik davranış biçimlerinin, bu grubun ortalama bir üyesi dikkate alınarak değerlendirilmesini esas aldığı anımsatıldı. 'Çocuklara Yönelik Reklamlar' başlıklı maddenin de çocukları etkileyen veya çocuklara yönelik hazırlanmış reklamlara özel hükümler içerdiğine dikkat çekilerek, "Bu kapsamda, çocukları tehlikeli durumlara yönlendiren, aşırı tüketime teşvik eden, gelişim düzeylerini istismar eden her türlü reklam faaliyeti yasaklanmıştır. Bu kurallara aykırı davranan reklam verenler, ajanslar veya mecra kuruluşları hakkında Reklam Kurulu tarafından, reklam durdurma, aynı yöntemle düzeltme, idari para cezası, gerekli görülmesi halinde üç aya kadar tedbiren durdurma yaptırımları uygulanabilmektedir. Aykırılığın internet ortamında gerçekleşmesi durumunda ise erişimin engellenmesi kararı alınabilmektedir" ifadelerine yer verildi.

'ÇOCUKLARIN KORUNMASI, HUKUKİ VE VİCDANİ BİR ZORUNLULUKTUR'

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun, çocukların korunmasına yönelik yürüttüğü denetimler kapsamında, idari süreçleri yürütmeye kararlılıkla devam edeceği belirtilerek, " Ticaret Bakanlığı, çocukların ticari istismardan korunmasını toplumsal sorumluluk alanının en önemli başlıklarından biri olarak görmektedir. Reklam faaliyetlerinde dürüstlük, toplumsal sorumluluk ve çocukların korunması, hem hukuki hem vicdani bir zorunluluktur. Ticaret Bakanlığı olarak çocukları hedef alan, gelişimlerini olumsuz etkileyen veya tüketim alışkanlıklarını istismar eden her türlü reklama karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulunuldu.