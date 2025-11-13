Ticaret Bakanlığı'ndan Aldatıcı İndirimlere Karşı Denetim Uyarısı

Ticaret Bakanlığı, kasım ayında tüketicilerin aldatıcı indirim kampanyalarıyla mağdur edilmemesi için piyasa ve dijital mecralardaki denetimlerini sürdürüyor.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, kasım ayında yürütülen tüm indirimli satış, reklam ve tanıtım faaliyetlerini yakından izliyor. Gerçeğe aykırı fiyat, sahte indirim veya yanıltıcı görseller tespit edildiğinde idari yaptırım uygulanıyor. Ticaret Bakanlığı, aldatıcı reklam ve uygulamalara karşı tüketicilerden gelen başvuru ve şikayetleri de titizlikle değerlendiriyor. Tüketiciler, aldatıcı reklam ve uygulamalara ilişkin başvurularını 'https://ticaret.gov.tr/tuketici/ticari-reklamlar/reklam-kuruluna-nasil-basvurulur' bağlantısı üzerinden Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na iletebiliyor. Bakanlık, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için şu noktalara dikkat etmelerini önerdi:

"Gerçek ihtiyaçların belirlenmesi ve fiyat karşılaştırması yapılması. 'Şok indirim', 'en düşük fiyat' gibi iddiaların doğruluğunun kontrol edilmesi. Sosyal medya yönlendirmeleriyle ulaşılan sitelerde güvenlik unsurlarının (SSL, 3D Secure) kontrol edilmesi. Şartlı kampanyalarda ('1 alana 1 bedava', '3 al 2 öde' vb.) ayrıntıların dikkatle okunması."

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin haklarının korunması, adil ve dürüst ticaretin sağlanması ve piyasa dengesinin gözetilmesi amacıyla kasım ayı boyunca sahadan dijitale tüm indirim kampanyalarının kararlılıkla takibe devam edileceğini bildirdi. - ANKARA