Ticaret Bakanlığı'ndan 616 Firmanın Dahilde İşleme İzin Belgesi

Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı, eylül ayında 616 firma için dahilde işleme izni düzenledi. Ayrıca, 11 firmaya yurt içi satış ve teslim izni, 1 firmaya ise hariçte işleme izni verildi. 22 izin belgesi ise iptal edildi.

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 616 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın eylül ayına ilişkin dahilde işleme, hariçte işleme, yurt içi satış ve teslim, firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 616 firmaya dahilde işleme izin, 11 firmaya yurt içi satış ve teslim ile 1 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi.

Firma talebine istinaden 22 dahilde işleme izin belgesi ise iptal edildi.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
