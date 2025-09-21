Ticaret Bakanlığı'ndan 548 Firmaya İzin Belgesi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 548 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın ağustos ayına ilişkin dahilde işleme, hariçte işleme, yurt içi satış ve teslim, firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 548 firmaya dahilde işleme izin belgesi, 19 firmaya yurt içi satış ve teslim belgesi ve 4 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi.

Firma talebine istinaden 26, resen 4 dahilde işleme izin belgesi ise iptal edildi.