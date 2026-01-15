Haberler

Dış ticaret mevzuatına aykırı davranan firmalara geçen yıl 13,6 milyar lira ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz yıl dış ticaret işlemleri kapsamında yapılan denetimlerde 13,6 milyar lira tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiğini açıkladı. Denetimlerde 224 bin gümrük beyannamesi incelendi, mevzuata aykırı işlemler yapan firmalara karşı caydırıcı denetim faaliyetlerine devam edileceği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı, geçen yıl dış ticaret işlemleri kapsamında yapılan sonradan ve ikincil kontrol denetimleri sonucu, 13,6 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dış ticaret ve gümrük işlemlerinin inceleme ve denetim faaliyetlerine 2025'te de hız kesmeden devam edildiği belirtildi.

Söz konusu yılda, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü koordinesinde, 18 bölge müdürlüğü kontrol şubelerince yeni nesil analitik teknolojiler kullanılarak şüpheli bulunan 224 bin 738 gümrük beyannamesinin ikinci kez kontrol edildiğine işaret edilen açıklamada, "Bu incelemeler sonucunda, mevzuata aykırı şekilde işlem yaptığı tespit edilen 7 bin 410 firma tarafından tescil edilen 49 bin 975 gümrük beyannamesine, 11,8 milyar lira tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. Bir önceki yıla kıyasla, ek tahakkuk ve ceza tutarında yüzde 120 artış sağlandı." ifadelerine yer verildi.

Caydırıcı denetim faaliyetleri sürdürülecek

Ayrıca 240 firmanın, ticaret müfettişlerince sonradan kontrol denetimine tabi tutulduğuna değinilen açıklamada, denetimler sonucunda tespit edilen usulsüzlükler kapsamında, bir önceki yıla kıyasla yüzde 22 artışla 1,8 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiği aktarıldı. Söz konusu denetimlerin toplamına ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2025 yılı inceleme ve denetim faaliyetleri kapsamında yürütülen ikincil kontrol incelemeleri ve sonradan kontrol denetimleri sonucunda, bir önceki yıla kıyasla yüzde 100 artışla 13,6 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. Usulsüz işlem tesis ederek haksız kazanç sağlayan ve ticari hayattaki rekabet ortamını olumsuz etkileyenlere yönelik olarak, 2026'da da Ticaret Bakanlığımızca son teknoloji analitik imkanlar ile tecrübeli insan kaynağı bir arada kullanılarak, caydırıcı denetim faaliyetleri sürdürülecek ve devletimizin gelir kaybının önüne geçilmeye devam edilecek."

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
