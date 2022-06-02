Ticaret Bakanlığı mayıs ayı veri bültenini yayımladı - Haberler

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre, Türkiye'nin ihracatı mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15,2 artarak 18 milyar 973 milyon dolar, ithalatı da yüzde 43,8 yükselişle 29 milyar 652 milyon dolar oldu.

Ticaret Bakanlığının mayıs ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı. Buna göre, GTS verileri dikkate alındığında ihracat mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15,2 artarak 18 milyar 973 milyon dolara çıktı. İthalat da bu dönemde yüzde 43,8 artarak 29 milyar 652 milyon dolara yükseldi.

Dış ticaret hacmi yüzde 31,1 artışla 48 milyar 625 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı yüzde 157 artışla 10 milyar 679 milyon dolar olarak hesaplandı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 64 oldu. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 12,3 puan azalarak yüzde 77,4 olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla 1 milyar 491 milyon dolarla Almanya (yüzde 6 artış), 1 milyar 272 milyon dolarla ABD (yüzde 10,4 artış) ve 978 milyon dolarla Irak (yüzde 44,1 artış) oldu. İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 46,8 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en fazla ihracat yapılan ülke grupları da sırasıyla 8 milyar 10 milyon dolarla Avrupa Birliği, 3 milyar 160 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri ile 2 milyar 435 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri oldu.

Geniş Ekonomik Gruplar (BEC) sınıflamasına göre, en çok ihracat yüzde 18 artış ve 10 milyar 556 milyon dolarla "ham madde (ara malları)" grubunda yapılırken bunu sırasıyla yüzde 6,4 artış ve 6 milyar 226 milyon dolarla "tüketim malları" ve yüzde 24,2 artış ve 1 milyar 968 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" grupları takip etti.

Mayısta sektörlere göre ihracatın payı sırasıyla yüzde 94,7 ile imalat sanayisi, yüzde 2,9 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü, yüzde 1,9 ile madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe oldu.

İthalat verileri

Mayısta en fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla 4 milyar 490 milyon dolarla Rusya (yüzde 117,8 artışla), 3 milyar 234 milyon dolarla Çin (yüzde 22,9 artışla) ve 1 milyar 981 milyon dolarla Almanya (yüzde 11,1 artışla) oldu. İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 56,9 olarak hesaplandı.

Geçen ay en fazla ithalat yapılan ülke grupları sırasıyla 7 milyar 837 milyon dolarla Avrupa Birliği, 7 milyar 688 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 6 milyar 348 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri oldu.

Mayısta BEC sınıflamasına göre, en çok ithalat "ham madde (ara malları)" grubunda yapıldı. Bu gruptaki ithalat yüzde 52,4 artışla 24 milyar 112 milyon doları buldu. Söz konusu grubu sırasıyla 3 milyar 167 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" ve 2 milyar 350 milyon dolarla "tüketim malları" grubu takip etti.

Aynı dönemde, sektörlere göre ithalatın payı, sırasıyla yüzde 72,9 ile imalat sanayisi, yüzde 17,3 ile madencilik ve taş ocakçılığı sektörü, yüzde 4,4 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe hesaplandı.

Ocak-mayıs dönemi

GTS kapsamında ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 20,4 artarak 102 milyar 504 milyon dolar, ithalat yüzde 40,9 artarak 145 milyar 737 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 31,6 yükselerek 248 milyar 241 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde, dış ticaret açığı ise yüzde 136,1 artışla 43 milyar 233 milyon doları buldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 70,3 olarak hesaplandı.