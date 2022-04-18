Ticaret Bakanlığı martta 702 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 702 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın mart ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 702 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 8 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.

Martta firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 24 oldu.

Öte yandan söz konusu ayda 2 firmaya da hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.