Ticaret Bakanlığı, 'karanlık ticari tasarımlar' için cezaları açıkladı

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu'nun toplantısında tüketici davranışlarını manipüle ettiği belirlenen 'karanlık ticari tasarımlar'ın ele alındığını ve cezaların açıklandığını duyurdu. Toplantıda 117 dosyanın mevzuata aykırı bulunduğu tespit edildi ve bu dosyalara toplamda 8 milyon 51 bin 345 TL idari para cezası verildi. Ayrıca 2 dosya için de erişim engeli tedbiri uygulandı.

TİCARET Bakanlığı, Reklam Kurulu'nca bu ay gerçekleştirilen toplantıda, tüketici davranışlarını manipüle ettiği belirlenen 'karanlık ticari tasarımlar'ın ele alındığını; durdurma cezaları ile birlikte 8 milyon 51 bin 345 TL idari para cezası, 2 dosya için de erişim engeli tedbiri uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Reklam Kurulu'nun 336 sayılı toplantısı, 8 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Toplantının içeriğinde vatandaşları mağdur edici ticari fiiller, yanıltıcı reklamlar ve haksız rekabete sebebiyet veren uygulamalar incelendi. Toplantıda görüşülen 139 dosyadan 117'si mevzuata aykırı bulundu. Söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte 8 milyon 51 bin 345 TL idari para cezası ve 2 dosya için de ayrıca erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi. Kurul tarafından yılın ilk 8 ayında gündeme alınan toplam 1392 dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunuldu. Aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1226 dosya hakkında, durdurma cezasının yanı sıra toplam 51 milyon 909 bin 874 TL idari para cezası ve 36 dosya için de ayrıca erişimin engellenmesine karar verildi.

TOPLANTININ ODAĞI 'KARANLIK TASARIMLAR'

Reklam Kurulu'nun bu ayki toplantısının ana odağını 'karanlık ticari tasarımlar' oluşturdu. 'Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle karanlık tasarımlara ilişkin düzenlemeler uygulamaya konuldu. İnternet başta olmak üzere dijital ortamlarda tüketicilerin karar verme veya seçim yapma iradesini olumsuz etkileyen ya da normal şartlar altında vereceği kararda satıcı veya sağlayıcı lehine değişikliklere yol açmayı hedefleyen manipülatif ara yüz tasarımları, seçenekler ya da ifadeler gibi araçlarla yöntemler kullanmak, 'haksız ticari uygulama' olarak kabul edildi.