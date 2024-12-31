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Ticaret Bakanlığı İzmir'de Fiyat Etiketi Denetimleri Gerçekleştirdi

Ticaret Bakanlığı İzmir'de Fiyat Etiketi Denetimleri Gerçekleştirdi
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Ticaret Bakanlığına bağlı ekipler, İzmir'de restoran, kafe ve pastanelerde fiyat etiketi denetimi yaparak haksız fiyat artışlarını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Denetimlerde 200 markette 25 bin ürün kontrol edildi ve bazı işletmelere idari para cezaları uygulandı.

Ticaret Bakanlığına bağlı ekipler, İzmir'de restoran, pastane ve kafe başta olmak üzere işletmelerde fiyat etiketi denetimi yaptı.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, yapılan asgari ücret açıklamasının ardından ve yılbaşı öncesinde denetimler sürüyor. Güvenli ürün satışının sağlanması ve haksız fiyat artışını önlemek amacıyla restoran, pastane, kafelerde denetimler gerçekleştirildi.

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde müdürlüğümüzün ekiplerince düzenli bir şekilde her gün haksız fiyat artışı, fiyat etiketi ve Bakanlığımız görev alanındaki tüm mevzuat uyarınca yaygın ve yoğun bir denetim uygulanmaktadır. Son günlerde asgari ücretteki artış oranını fırsat görüp fiyatlarını haksız bir biçimde arttıran marketleri tespit etmeye yönelik denetimler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda İzmir'de son 3 günde yaklaşık 200 markette 25 bin ürün denetlenmiş olup, 134 markete haksız fiyat incelemesi başlatılmış ve 106 üründe de fiyat etiketi mevzuatına aykırılık tespit edilerek idari para cezası uygulanmıştır. Diğer taraftan halen bu denetimlere tüm yurdumuzda olduğu gibi İzmir ilimizde de aralıksız devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Etiketlerdeki her bir aykırılığa 2 bin 200 TL ceza

Açıklamanın devamında ise "Gerek ücretli çalışanların ücretlerinin artışı nedeniyle, gerekse yılbaşı nedeniyle fiyatlarını iktisadi gerekçelere dayanmadan arttıran işletmeleri tespit etmek için ve tüketicilerimizin herhangi bir menfaat ihlaline uğramamaları için denetimlerimizi yoğunlaştırmış bulunmaktayız. Yaptığımız denetimler sonucunda bu yönde mevzuata aykırı eylemleri tespit edilen işletmelere Bakanlığımızca 143 bin 930 TL'den 1 milyon 439 bin 300 TL'ye varan idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca mal ve hizmet fiyatlarına ilişkin etiket, liste, menü vb. belgelerde fiyat etiketi mevzuatına aykırı bir durum tespit edilmesi halinde Müdürlüğümüzce her bir aykırılık için 2 bin 200 TL idari para cezası uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerini korumak, işletmelerin fahiş fiyat artışlarıyla haksız ve hukuka aykırı kazanç elde etmelerini engellemek amacıyla Bakanlığımızın talimatları ve koordinasyonunda çalışmalarımıza ve denetimlerimize ara vermeden devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da bu yönde haksız ve fahiş fiyat artışları yapan işletmeleri Bakanlığımıza ya da il Müdürlüğümüze bildirmelerini istiyoruz" diye belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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