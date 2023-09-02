Ticaret Bakanlığı İthalatta Ürün Güvenliği Denetimlerini Sıkılaştırıyor

TİCARET Bakanlığı tarafından, ithalatta ürün güvenliği denetimlerinin sıkılaştırılacağı belirtilerek, bazı ürünlerin denetim oranının artırılıp, denetim kapsamında olmayan bazı ürün gruplarının da denetim kapsamına eklendiği duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak ithalatta ürün güvenliği denetimleri kapsamında olan bazı ürünlerin denetim oranı artırılıp, denetim kapsamında olmayan bazı ürün grupları da denetim kapsamına eklenmektedir. Denetim kapsamına alınan ürün yelpazesi genişletilirken, ürünlerin uygunsuzluk içerebilmelerinin yanında, insan sağlığı, can ve mal güvenliğini etkileyebilmesi, doğal yaşama zarar verebilme ihtimali de göz önüne alınarak, sağlıklı bir yaşam ve sürdürülebilir çevre bilinciyle hareket edilmektedir. İthal ürünlerin Avrupa Birliği ve ülkemizde geçerli olan aynı teknik düzenlemelere uygun olarak üretildiğine dikkat edilirken, ithal edilen ürünler ülkemizde aynı teknik düzenlemelere göre testlere tabi tutulmaktadır" denildi.

Denetimlerin, haksız rekabet ortamından yerli sanayinin korunması amacına yönelik olduğu belirtilerek, "Ticaret Bakanlığı olarak denetimlere konu tekstil ve konfeksiyon ürünleriyle kırtasiye malzemelerinde özellikle azo boyar maddelerin ithalat yönünden denetimi sıklaştırılıp; kozmetik ürünleri ve iş makineleri gibi ürün gruplarında ise ithalatta ürün güvenliği denetimleri kapsamına alınarak denetimlerine başlanılacaktır. Denetim süreçlerinde, tüketicilerimizin sağlığı ve sürdürülebilir çevre bilinci öncelikli hassasiyetimizi oluştururken, aynı zamanda ticari hayatın akışını olumsuz etkilerden korumak, kurallara uygun üretimin ve ithalatın yapılmasının sağlanması Bakanlığımızca esas alınmaktadır" denildi.