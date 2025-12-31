Haberler

Bazı ürünlerin ithalatında gözetim uygulanacak

Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı, belirli ürünlerin ithalatında uygulanacak gözetim usul ve esaslarını yayınladı. Yeni tebliğler, çeşitli ürünlerin ithalatını kapsayan gözetim uygulamalarını 30 gün sonra devreye alacak.

Ticaret Bakanlığı, bazı ürünlerin ithalatında yürütülecek gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirledi.

Konuya ilişkin tebliğler, Resmi Gazete'nin 4. mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, klişe yapımı için hassas hale getirilmiş magnezyum plaklar, klorlu parafinler, vakumlu saklama torbaları, mermer, traverten ve su mermeri, çinko ile kaplanan ürünler, yaprak yaylar ve bunların yapraklarının ithalatında gözetim uygulamasına gidilecek.

Traş makineleri, bıçakları, traş bıçağı taslakları, hava tankı ihtiva eden ürünler, içten yanmalı motorlar için yağ ve yakıt filtreleri, suyun filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus olan ürünler, yangın söndürme tüpleri, yürüyen merdiven ve yürüyen platforlamlar için de ithalat gözetimi uygulaması devreye alınacak.

Televizyon çanak antenleri, masalar, motor gücü 18 kilowattı geçmeyen tekerlekli zirai ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler, split sistemlerinin iç üniteleri, yük hücreleri, saç, resim ve yazı fırçaları, boya, badana vernik yapımı işlerinde kullanılan fırçalar, boya pedleri ve rulolar, sebze ve meyve doğrama veya sularını çıkarmaya mahsus aletler, balmumundan mumlar, biberonlar, çöp kovaları gibi birçok ürün için de ithalatta gözetim uygulancak.

Öte yandan, motorsuz bisiklet ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtlardan oyuncak bebek arabası, skuter, oyuncak bebek ile üç tekerlekli bisiklete kadar gibi birçok ürünün ithalatına yönelik gözetim uygulamasında da değişikliğe gidildi.

Tebliğler, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
