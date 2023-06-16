Ticaret Bakanlığı, İnternet Üzerinden Siparişleri İptal Eden 6 Firma Hakkında İdari Para Cezası Uyguladı

Ticaret Bakanlığı, stokta bulunmadığını öne sürerek internet üzerinden verilen siparişleri iptal eden 6 firmaya 9 milyon 252 bin 704 TL idari para cezası uyguladığını açıkladı. Bakanlık, tüketicilerin haklarının korunması için inceleme ve denetimlerin devam edeceğini belirtti.

TİCARET Bakanlığı, herhangi bir açıklama yapmadan veya sipariş edilen malın stokta bulunmadığını öne sürerek internet üzerinden verilen siparişleri iptal eden 6 firmaya, 9 milyon 252 bin 704 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teknolojide yaşanan gelişmeler beraberinde alışveriş alışkanlıklarının değişmesini ve toplam perakende ticaret içerisinde elektronik ticaretin payının artmasına yol açmıştır. Tüketicilerimizin satıcı veya sağlayıcı ile sözleşme konusu ürünleri fiziken görme ve kontrol etme imkanları olmaksızın yaptıkları alışverişlerde tam ve doğru bilgilendirilmeleri; cayma ve teslime ilişkin hakları büyük önem arz etmekte olup, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile güvence altına alınmıştır" denildi.

"Bu kapsamda, Bakanlık tarafından sektörde faaliyet gösteren firmaların bilgilendirilmesi amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonuna iletilen yazıda herhangi bir gerekçe göstermeksizin veya stokta bulunmayan bir malın satışı nedeniyle mesafeli sözleşmenin satıcı tarafından iptal edilmesinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine aykırılık teşkil ettiği belirtilmiştir. Söz konusu yazıda devamla, Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek inceleme ve denetimler neticesinde ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği tespit edilen işlem ve uygulamalara ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da öngörülen idari yaptırımların uygulanacağı uyarısında bulunulmuştur."