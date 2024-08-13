Ticaret Bakanlığı ile YÖK Arasında İhracat Akademisi İş Birliği Protokolü İmzalandı

Ticaret Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında İhracat Akademisi İş Birliği Protokolü imzalandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, YÖK Başkanı Erol Özvar ile Yükseköğretim Kurulu ile Ticaret Bakanlığı Arasında düzenlenen İhracat Akademisi İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı. Protokolün imza töreninde konuşan YÖK Başkanı Erol Özvar Küresel ticaret arenasında rekabetin her geçen gün arttığını belirtti. Özvar, rekabette başarılı olabilmenin yolunun; iyi eğitim, alanında uzman, yenilikçi düşünebilen, çevresine duyarlı, üretken ve küresel trendleri takip edebilen yeni nesillere sahip olmaktan geçtiğini dile getirdi.

İhracat Akademisi'nin kurulmasının, imza altına alınan protokolün en somut çıktılarından biri olacağını savunan Özvar, "Akademinin danışma kurulunda Ticaret Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen üyelerin yanında üniversitelerimizden uzman akademisyenler ve ihracatla ilgili konularda faaliyet gösteren sektör, meslek ve sivil toplum kuruluşlarından tecrübeli kişiler de yer alacaktır. Bu yönüyle katılımcılığı, kapsayıcılığı ve çeşitliliği destekleyen bir danışma kurulu ortaya çıkacaktır. Akademi, üniversiteler ile sektörün iş birliği içinde çalıştığı, gençlerimizin ve mezunlarımızın ihracat alanında uzmanlaşmasını sağlayacak eğitim programları sunacaktır. Bu programlar, yalnızca teorik bilgiyle sınırlı kalmayıp, pratik uygulamalarla da desteklenecektir. Böylelikle öğrencilerimiz, mezun olduktan sonra iş dünyasına hızlı bir şekilde adapte olma fırsatına sahip olacaklardır" şeklinde konuştu.

"Şehirlerimizdeki üniversiteler bünyesinde Sürekli Eğitim Merkezleri ile iş birlikleri gerçekleştireceğiz"

Bakan Bolat, İhracat Akademisi ile bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin akademik ve kurumsal bir çatı altında güçlendirildiğine dikkati çekti. Ticaret Bakanlığı ve YÖK arasında imzalanan protokol ile ihracatçıların eğitimi ve bilgilendirilmelerine yönelik çalışmaların büyük bir ivme kazandırılmış olacağını sözlerine ekleyen Bolat, "Üniversiteler ile iş dünyası arasındaki iş birliği, modern ekonomik gelişimlerin temel taşlarından biridir. Dış ticaret hikayemizi daha zenginleştirecek ona farklı bir boyut kazandıracak, yetişmiş insan gücüne katkı sağlayacak olan İhracat Akademisinde; Ticaret Bakanlığımızın uzmanları, sektörün alanında isim yapmış temsilcileri ve iş birliği gerçekleştireceğimiz üniversitelerimizin seçkin öğretim üyelerinin oluşturacağı güçlü bir kadroyla ihracatın tüm süreçlerine hakim, donanımlı ihracatçılar yetiştireceğiz. Hayata geçireceğimiz protokol kapsamında, ihracat konusunda öne çıkan şehirlerimizdeki üniversiteler bünyesinde Sürekli Eğitim Merkezleri ile iş birlikleri gerçekleştireceğiz. Bu iş birlikleri ile sürekli güncel bilgiye ihtiyaç duyulan ihracat gibi dinamik bir alanda, öğretim üyelerimizin akademik birikiminden güç alacağız. Ayrıca, network ortamının oluşturulacağı seminerlerde ihracatımızın önde gelen firma yöneticileri katılımcılar ile bir araya gelecek, tecrübe paylaşımı yapacak ve böylelikle mezunlarımız iş dünyasını yakından tanıma imkanı bulacak" ifadelerini kullandı.

"Akademik Danışma Kurulumuz tarafından yeni nesil iş yapma teknikleri esas alınarak büyük bir titizlikle hazırlanacak"

İhracat Akademisinde, dış ticaretin tüm süreçlerinin uygulamalı olarak anlatılacağı ve katılımcıların eğitim sonunda tüm dış ticaret süreçlerini tek başına yapabilecek seviyeye gelmesinin sağlanacağı bir müfredat oluşturulduğunu bildiren Bakan Ömer Bolat, "Söz konusu müfredat, Ticaret Bakanlığımız, Yükseköğretim Kurulu, iş birliği yapılan üniversitelerimiz ve ihracatla ilgili konularda faaliyet gösteren sektör, meslek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan Akademik Danışma Kurulumuz tarafından yeni nesil iş yapma teknikleri esas alınarak büyük bir titizlikle hazırlanacak. İhracat Akademisinde, eğitim programlarını kendisini geliştirmek isteyen dış ticaret uzmanlarından öğrencilere, firmasını uluslararası pazarlara taşımak isteyen girişimcilerden dış ticaret alanında kariyer yapmak isteyen profesyonellere kadar geniş bir kitleye hitap eden modüler bir anlayışla dizayn ediyoruz. İhracat Akademisi'nin; uluslararası pazarları analiz etmekten müşteri bulmaya, lojistikten gümrükleme işlemlerine, finansmandan markalaşmaya kadar ihracatın her aşamasına ilişkin edindikleri bilgi ve deneyimlerle firmalarına güç katacak mezunlar vermesini temenni ediyoruz. Bununla birlikte, İhracat Akademisi mezunlarına özel sektörde staj imkanının kolaylaştırılması noktasında çalışmalarımızı da sürdürüyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Özvar ve Bolat, protokolü imzalayarak aile fotoğrafı çektirdi. - ANKARA