Ticaret Bakanlığı, İkinci El Araç İlanlarına Yönelik İncelemelerini Sürdürüyor

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araçların sıfır araçlardan daha yüksek fiyata satılmamasına yönelik yürürlüğe giren yönetmelik çerçevesinde, kurallara aykırı 5 bin ilan hakkında tebliğ sürecinin devam ettiğini bildirdi. İlan kısıtlaması çerçevesinde düzenlemeye aykırı ilan sayısının 5 binin altına düştüğü belirtildi. Ayrıca, vekalet yoluyla 3'ten fazla araç satışı yapanlar hakkında da incelemelerin devam ettiği açıklandı.

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araçların sıfır araçlardan daha yüksek fiyata satılmamasına yönelik yürürlüğe giren yönetmelik çerçevesinde, kurallara aykırı 5 bin ilan hakkında tebliğ sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtlarının ilan kısıtlaması çerçevesinde platformları üzerinden yayımlanan ve düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek 20 bin ilanın, düzenleneme yürürlüğe girdikten sonra 5 binin altına düştüğü bildirdi. Konuyla ilgili yayımlanan açıklamada, kurallara aykırı ilanlarla ilgili uyarıların devam ettiği kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:

"Ticaret Bakanlığı olarak İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik ile ikinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması 1 Ocak 2024 tarihine kadar yasaklanmıştır. 15 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme çerçevesinde, tüm gerçek ve tüzel kişiler ilan verilmesi aşamasında "ilan platformları" tarafından uyarılmakta; bu uyarıya rağmen söz konusu yasağa aykırı verilen ilanlar ile ilan verenlere ilişkin bilgiler Bakanlığımıza iletilmekte ve takibi yapılmaktadır. İlan kısıtlaması düzenlemesinin yürürlüğü girmesinden önce ilan platformları üzerinden yayımlanan ve bu düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek bireysel ve ticari olmak üzere toplam ilan sayısının 20 binin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. İlan platformları tarafından üyelerine yapılan uyarı ve bilgilendirmeler ile Bakanlığımızca yapılan kamuoyu bilgilendirmeleri sonucunda bu sayının düzenlemenin yürürlüğe girdiği 15 Temmuz 2023 tarihinden itibaren 7 bin seviyelerine gerilediği gözlemlenmiştir. Yapılan son incelemede, anılan düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek toplam ilan sayısının 5 binin altına düştüğü anlaşılmıştır."

Vekalet yoluyla 3'ten fazla araç satışı yapanlar yönelik incelemeler de devam ediyor

Yapılan açıklamada vekalet yöntemiyle 3'ten fazla motorlu taşıt satımı gerçekleştirenlere yönelik incelemelerin de bildirildiği açıklamanın devamında şunlar yer aldı:

"Bu çerçevede, söz konusu ilanlara ilişkin bilgiler ilgili ilan platformlarından temin edilmiş ve bunların incelenmesine Bakanlığımızca başlanmıştır. Bakanlığımızca yapılan inceleme neticesinde, düzenlenen kısıtlamaya aykırılık teşkil ettiği tespit edilen ilanları veren gerçek ve tüzel kişiler hakkında ilan başına 300.000 TL'ye kadar idari para cezası uygulanmaktadır. Bu cezaların muhataplarına tebliğ süreci başlamıştır ve devam etmektedir. Bu çerçevede, ilan platformları üzerinden bireysel veya ticari ilan veren tüm vatandaş ve işletmelerimizden, 15 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe giren ilan kısıtlamasına uygun taşıt ilanı vermeleri hususunda azami özen ve hassasiyet beklenmektedir. Ayrıca, bilindiği üzere, bireysel satışlarda bir yıl içinde en fazla üç araç satışına izin verilmekte olup, bunun üzerindeki satışlar ticari faaliyet kabul edildiğinden dolayı cezai müeyyide gerektirmektedir. Birinci derece yakın akrabaları dahil olmak üzere bunların üzerinden vekaletle satış yapan kişiler Bakanlığımızca incelemeye alınmış olup, gerekli cezai işlemleri yapılmaktadır. Bunun yanında, vergi incelemesi çerçevesinde işlemlerin devamı için tespit edilen şahısların bilgileri Hazine ve Maliye Bakanlığı'na iletilmektedir." - ANKARA