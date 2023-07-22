Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri Yılın İlk Yarısında 8 Milyar Lira Değerinde Kaçak Eşyaya El Koydu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, yılın ilk yarısında 8 milyar lira değerinde kaçak eşyaya geçit vermedi. Ekipler, 2021'de 7 milyar 749 milyon 944 bin liralık kaçak eşya ele geçirdi. Ele geçirilen kaçak eşyalar arasında elektronik eşya, uyuşturucu madde, alkol ve tütün ürünleri yer aldı. Ayrıca, kaçak değerli maden, tekstil ürünleri, makine ve aksamı, döviz, gıda ürünleri, tıbbi eşya, kimyevi madde ve akaryakıt da ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, yılın ilk yarısında 8 milyar lira değerinde kaçak eşyaya geçit vermedi.

AA muhabirinin, Bakanlık verilerinden yaptığı derlemeye göre, Gümrük Muhafaza ekipleri, 2021'de 7 milyar 749 milyon 944 bin liralık kaçak eşya ele geçirdi.

Ekipler, geçen yıl ise yüzde 54 artışla 11 milyar 960 milyon 735 bin liralık kaçak eşyaya el koydu.

Ekipler, bu yılın ocak-haziran döneminde ise 7 milyar 954 milyon 598 bin liralık kaçak eşya operasyonuna imza attı.

Ele geçirilen kaçak eşyalar arasında ilk sırada elektronik eşya yer aldı. Bu dönemde, 2 milyar 856 milyon 193 bin liralık elektronik kaçak eşyaya el konuldu.

Yılın ilk 6 ayında ele geçirilen kaçak araçların değeri de 1 milyar 754 milyon 711 bin lira oldu.

Ekiplerce, uyuşturucu mücadelede rekor miktarda maddeye el konulurken eroin, Afyon sakızı, baz morfin, esrar, kokain, metamfetamin, ectasy, captagon, skunk ve khat cinsi uyuşturucu maddelerin ülkeye girişi engellendi. Gümrük Muhafaza ekiplerince, yılın ilk yarısında 5,3 ton farklı türde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alkol ve tütün ürünleri öne çıktı

Elektronik eşya ve uyuşturucu madde operasyonlarının ardından öne çıkan diğer kalem ise alkol ve tütün ürünleri oldu. Ekipler, yılın ilk yarısında 463 milyon 426 bin liralık alkol ve tütün ürününe el koydu.

Gümrük muhafaza ekipleri, ilk 6 ayda 319 milyon 708 bin liralık makine ve aksamının da ülkeye kaçak yollarla girmesini engelledi.

Söz konusu dönemde, 199 milyon 227 bin lira değerinde kaçak değerli maden Gümrük Muhafaza ekiplerine takılırken, ele geçirilen tekstil ürünlerinin değeri 159 milyon 556 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl 67 milyon 352 bin 964 liralık döviz de gümrük kapılarında el konulan eşyalar arasında yer aldı.

Ekipler, geçen yıl 40 milyon 666 bin liralık kaçak gıda ürününün ülkeye girmesine engel oldu.

Ekipler, 34 milyon 176 bin lira değerinde tıbbi eşyayı gerçekleştirdikleri operasyonlarda ele geçirdi.

Bu dönemde 11 milyon 426 bin lira değerinde kimyevi madde kaçakçılığı ve 8 milyon 147 bin lira değerinde akaryakıt kaçakçılığı önlendi. Ele geçirilen akaryakıt ürünlerinde ise motorin ile fuel oil öne çıktı.

Ekipler, yılın 6 aylık döneminde 1429 kaçak göçmenin yakalanmasını da sağladı.

Öte yandan 649 bin 185 paket sigara, 78 bin 974 kilogram çay ve 44 bin 269 cep telefonuna da operasyonlar kapsamında el konuldu.