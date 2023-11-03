Ticaret Bakanlığı, filmaşin ithalatının yerli üretime zarar verip vermediğini araştırıyor

Ticaret Bakanlığı, cıvatadan somuna, telden çiviye kadar çeşitli ürünlerin imalatında kullanılan filmaşin ithalatının yerli üretime zarar verip vermediğinin araştırılması amacıyla soruşturma açtı.

Bakanlık tarafından hazırlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üreticiler tarafından başvuruya istinaden yürütülen ön incelemede, filmaşin ithalatının son dönemde nispi ve mutlak olarak artış gösterdiği ve yerli üretim dalının bazı ekonomik göstergelerinde de bozulmalar olduğu belirlendi.

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, ithalatta yaşanan bu artışın yerli üretim dalında ciddi zarar veya tehdit oluşturup oluşturmadığının incelenebilmesi amacıyla korunma önlemi soruşturması açılmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında, cıvatadan somuna, telden çiviye ve elektrota kadar çeşitli ürünlerin imalatında kullanılan filmaşin ithalinin etkileri araştırılacak.

İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma 9 ay içinde tamamlanacak. Gerekirse süre 6 ay uzatılabilecek.