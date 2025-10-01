Ticaret Bakanlığı Filipinler'e İhracat Engellerini Kaldırdı

TİCARET Bakanlığı, tarım ve gıda ihracatında karşılaşılan pazara giriş engellerini ülke ve ürün bazında tespit edip çözmeye yönelik Gıda ve Tarım İhracatındaki Teknik Engellerin Aşılması (GATE) Projesi kapsamında, Filipinler'e kanatlı eti ile su ürünleri ihracatındaki kısıtlamaları kaldırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tarım ve gıda ihracatında karşılaşılan pazara giriş engellerini ülke ve ürün bazında tespit edip çözmeye yönelik GATE projesinin, 2025 Yılı İhracat Eylem Planı doğrultusunda sürdürüldüğü aktarıldı. Açıklamada, "Bu kapsamda, projenin hedef ülkelerden biri olan Filipinler'e yönelik kanatlı eti, yaş meyve-sebze ve su ürünleri ihracatında uygulanan teknik engellerin kaldırılması amacıyla, bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordineli çalışmaları ile 22–25 Eylül 2025 tarihlerinde Filipinler Genel Ticaret Heyeti kapsamında teknik heyet ziyareti gerçekleştirilmiştir. Söz konusu program çerçevesinde Filipinler'in ülkemiz menşeli kanatlı eti, su ürünleri ve meyve sebze ürünlerine uyguladığı bitki ve hayvan sağlığı önlemlerinin kaldırılması amacıyla Filipinler Tarım Bakan Yardımcıları ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda; kuş gribinden ari bölgelerimizden halihazırda akredite olmuş firmalarımızın Filipinler'e kanatlı eti ihracatının önü açılmıştır. Filipinler tarafından 2026 yılı Ocak ayında ihracatçı firmalarımıza yönelik düzenlenecek inceleme ziyaretinde akredite olacak diğer kanatlı eti firmalarımız ile su ürünleri ihracatımız mümkün hale gelecektir. Isıl işlem görmüş hayvansal ürünlerin ihracatında ürün bazında yapılacak onay süreçlerinin kolaylaştırılması hususunda mutabık kalınmıştır" denildi.

'ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK'

Önümüzdeki dönemde de hedef pazarlara yönelik diplomatik ve teknik temasların GATE projesi kapsamında hız kesmeden devam edeceği vurgulanarak, "Ticaret Bakanlığı olarak, yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifiyle pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejiler doğrultusunda, tarım ve gıda ürünlerimizin küresel pazarlardaki konumunu güçlendirmek için çalışıyoruz. Bu bağlamda, teknik engellerin kaldırılması, üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın rekabet gücünün korunması ve küresel pazarlarda güçlü bir Türkiye markasının inşası için çalışmalarımız kararlılıkla sürecektir" ifadeleri kullanıldı.