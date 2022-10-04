Ticaret Bakanlığı eylül ayı veri bültenini yayımladı

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre Türkiye'nin ihracatı eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,2 artarak 22 milyar 616 milyon dolar, ithalatı da yüzde 41,5 yükselişle 33 milyar dolar oldu.

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre Türkiye'nin ihracatı eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,2 artarak 22 milyar 616 milyon dolar, ithalatı da yüzde 41,5 yükselişle 33 milyar dolar oldu.

Ticaret Bakanlığının eylül ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

Buna göre, GTS verileri dikkate alındığında, ihracat eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,2 artarak 22 milyar 616 milyon dolara çıktı. Bu rakam, en yüksek eylül ayı ihracat verisi olarak kayıtlara geçti.

İthalat da söz konusu ayda yüzde 41,5 artarak 33 milyar dolara yükseldi.

Dış ticaret hacmi yüzde 26,3 artışla 55 milyar 616 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı yüzde 298,3 artışla 10 milyar 384 milyon dolar olarak hesaplandı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 68,5 oldu. Enerji verileri hariç tutulduğunda ihracatın ithalatı karşılama oranı 16,5 puan azalarak yüzde 89,2'ye geriledi.

Eylül ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler, 2 milyar 2 milyon dolarla Almanya (yüzde 18,2 artış), 1 milyar 378 milyon dolarla ABD (yüzde 0,7 azalış) ve 1 milyar 277 milyon dolarla Irak (yüzde 24,3 artış) oldu. İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 47,6 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 8 milyar 901 milyon dolarla Avrupa Birliği, 4 milyar 144 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri ile 3 milyar 832 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri oldu.

Geniş Ekonomik Gruplar (BEC) sınıflamasına göre en çok ihracat yüzde 11,5 artış ve 12 milyar 157 milyon dolarla "ham madde (ara malları)" grubunda yapılırken, bunu yüzde 5,5 artış ve 7 milyar 866 milyon dolarla "tüketim malları" ve yüzde 11,9 artış ve 2 milyar 530 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" grupları takip etti.

Sektörler özelinde bakıldığında, eylül ayı ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 95, tarım, ormancılık ve balıkçılığın payı yüzde 2,6, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 oldu.

İthalat verileri

Eylülde en fazla ithalat yapılan ülkeler, 6 milyar 926 milyon dolarla Rusya (yüzde 186,7 artışla), 3 milyar 706 milyon dolarla Çin (yüzde 28 artışla) ve 2 milyar 179 milyon dolarla İsviçre (yüzde 764,2 artışla) oldu. İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 61,9 olarak hesaplandı.

Geçen ay en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 10 milyar 371 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri, 7 milyar 850 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 7 milyar 617 milyon dolarla Avrupa Birliği oldu.

Sektörlere göre değerlendirildiğinde, eylül ayı ithalatında imalat sanayisinin payı yüzde 72, madencilik ve taş ocakçılığının payı yüzde 22,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı ise yüzde 3,4 olarak hesaplandı.

Eylülde BEC sınıflamasına göre en çok ithalat "ham madde (ara malları)" grubunda yapıldı. Bu gruptaki ithalat yüzde 46,4 artışla 26 milyar 647 milyon doları buldu. Söz konusu grubu 3 milyar 580 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" ve 2 milyar 751 milyon dolarla "tüketim malları" grubu takip etti.

Ocak-eylül dönemi

GTS kapsamında ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 17,1 artarak 188 milyar 224 milyon dolar, ithalat yüzde 40,8 artarak 272 milyar 43 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 30 yükselerek 460 milyar 267 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 158,5 artışla 83 milyar 819 milyon doları buldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 69,2 olarak hesaplandı.