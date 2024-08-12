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Ticaret Bakanlığı: Eskişehir İhracatta En Fazla Artış Gösteren Beşinci İl

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Ticaret Bakanlığı, 2024 yılı temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artışta Eskişehir'in 76 milyon dolarlık artışla beşinci il konumunda olduğunu açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılı temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artışta Eskişehir'in 76 milyon dolarlık artışla beşinci il konumunda olduğu bilgisini paylaştı.

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılı ocak-temmuz döneminde 20 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını açıkladı. 2024 yılı temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta; İstanbul yüzde 53,8 artış ve 6 milyar 586 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli yüzde 2,5 azalış ve 2 milyar 296 milyon dolarla ikinci sırada, İzmir yüzde 1,05 artış ve 1 milyar dolar 808 milyon dolarla üçüncü sırada, Bursa yüzde 1,3 artış ve 1 milyar 277 milyon dolarla dördüncü sırada, Tekirdağ ise yüzde 20,1 artış ve 1 milyar 135 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.

2024 yılı temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış incelendiğinde de sırasıyla; İstanbul 2 milyar 304 milyon dolarlık artışla birinci il, Çorum 323 milyon dolarlık artışla ikinci il, Tekirdağ 190 milyon dolarlık artışla üçüncü il, Sakarya 153 milyon dolarlık artışla dördüncü il, Eskişehir ise 76 milyon dolarlık artışla beşinci il konumuna oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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