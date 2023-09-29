Ticaret Bakanlığı E-ticaretteki Sipariş İptallerine Cezalar Kesti

Teknolojinin ilerlemesi ve dijitalleşmenin yaygınlaşmasının ardından insanların alışveriş tercihleri değişti. Ayrıca dünyayı kasıp kavuran pandeminin etkisini de yok saymamak lazım. E-ticaret insanlara zamandan ve mekandan tasarruf sağlıyor. Ancak bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Ticaret Bakanlığı bu mağduriyetlerin önüne geçmek için bazı önlemler aldı. Tüketici mağduriyetine sebep veren firmalara ceza kesti.

Ticaret bakanlığı e-ticaret uygulamalarında mevzuata aykırı davranan firmalara ceza yağdırdı!

Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamalarda Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) 2022 verilerini açıkladı. Türkiye'de e-ticaretin genel ticarete oranının 2019'da yüzde 9,8 olduğunu belirtti. Dijitalleşmenin etkisiyle bu oranın 2020'de yüzde 15,7'ye, 2022'de yüzde 18,6'ya ulaştığını açıkladı.

Ayrıca yaptığı paylaşımda "Aynı zamanda 2022 itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 109'luk artışla 800,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Sipariş adedi ise 2022'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 43 artışla 3 milyar 347 milyondan, 4 milyar 787 milyona yükseldi." ifadelerine yer verdi.

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Ticaret Bakanlığı e ticaret sektöründeki denetimlerini arttırdı. Bakanlık bu denetimlerle hem tüketicilerin hem de firmaların güvenliğini sağlıyor. 2023'te mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen firmalara 78 milyon 530 bin 902 lira idari para cezası kesti.

Ticaret bakanlığı bu denetim çalışmalarının yanında tüketici şikayet başvuruları ve hakem heyeti verilerini de değerlendirdi. Bu analizlerin neticesinde denetimler gerçekleştirdi. Bu sayede bakanlık, e-ticaret sektöründe firmaların kontrolünü sağlayarak tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Ayrıca bakanlık yaptığı paylaşımda bu mağduriyetlerin önüne geçmek için yaptığı çalışmalardan bahsetti. "Ticaret Bakanlığı olarak, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi gerekçelerle ya da fiyat artışlarından yararlanarak daha fazla kar elde etme amacıyla ödemesi yapılan siparişlerin stokta bulunmama gibi gerekçelerle iptal edilmesi neticesinde tüketicilerimizi mağdur eden uygulamalar başta olmak üzere mesafeli sözleşmelerde cayma hakkı kullanımında bedel iadesi ile teslim ve ifa yükümlülükleri sıkı şekilde denetlenmektedir.'