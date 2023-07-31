TİCARET Bakanlığı, e-ihracatın payını artırmak için destek paketleri hazırlıyor

TİCARET Bakanlığı, e-ihracatın genel ihracat içerisindeki yüzde 1,5 oranındaki payının yüzde 10'a çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, e-ihracat destek paketleri ile ihracatçıların dönüşüme en hızlı şekilde adapte olmalarını sağlamak ve sektöre yön vermek için çalışmaların hazırlandığı bildirildi. Destek paketleri ile e-ihracatın genel ihracat içerisindeki yüzde 1,5 oranındaki payının yüzde 10'a çıkarılması ve sınır ötesi e-ticaret pazarında Türk ihracatçıların etkin ve aktif rol alması hedeflendiği kaydedildi.

ÇOK KAPSAMLI İHTİYAÇLAR KARŞILANACAK

Söz konusu açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: "Bakanlık olarak hazırladığımız e-ihracat destek paketi ile tüm e-ihracat ekosistemini kapsayacak şekilde, firmalarımızın, KOBİ'lerimizin, pazaryerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin, e-ihracata hazırlanmasına, yurt dışı pazarlarda ve pazaryerlerinde Türk ürünlerinin ve markalarının çevrim içi sergilenmesine, tanıtılmasına, yurt dışı siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına yönelik giderlerinin desteklenmesine, şirketlerin e-ihracat gerçekleştirmelerine imkan sağlayacak e-ihracat konsorsiyumları ile Türkiye E- İhracat Platformu'nun kurulmasına yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin desteklenmesine imkan sağlanmaktadır. Dünya ticaretinde etkin ve aktif bir rol almak, sınırları aşan ticari hayatta ihracatçılarımız ve üreticilerimizin pazar paylarını korumasının yanında daha efektif bir şekilde sınırlarını genişletmesi için gerekli tüm imkanlarımız kullanılmaktadır. Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan ihracatımızın gelişmesi adına e-ihracat ayağını da güçlendirmek, geliştirmek adına çalışmalarımız devam etmektedir."