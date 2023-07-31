TİCARET Bakanlığı, e-ihracatın payını artırmak için destek paketleri hazırlıyor
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TİCARET Bakanlığı, e-ihracatın genel ihracat içerisindeki yüzde 1,5 oranındaki payının yüzde 10'a çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı. Destek paketleri ile e-ihracatın genel ihracat içerisindeki payının artırılması ve Türk ihracatçıların sınır ötesi e-ticaret pazarında aktif rol alması hedefleniyor.
TİCARET Bakanlığı, e-ihracatın genel ihracat içerisindeki yüzde 1,5 oranındaki payının yüzde 10'a çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, e-ihracat destek paketleri ile ihracatçıların dönüşüme en hızlı şekilde adapte olmalarını sağlamak ve sektöre yön vermek için çalışmaların hazırlandığı bildirildi. Destek paketleri ile e-ihracatın genel ihracat içerisindeki yüzde 1,5 oranındaki payının yüzde 10'a çıkarılması ve sınır ötesi e-ticaret pazarında Türk ihracatçıların etkin ve aktif rol alması hedeflendiği kaydedildi.
ÇOK KAPSAMLI İHTİYAÇLAR KARŞILANACAKE-ihracat kapsamında sağlanan desteklere ilişkin, "E-ihracat yapan yararlanıcı firmalarımızın; yurt dışı dijital pazaryerleri üzerinden gerçekleştirdiği tanıtımları (dijital pazaryeri tanıtım desteği), sipariş karşılama hizmetlerine ilişkin giderleri (sipariş karşılama hizmeti desteği), hızlı teslimatını sağlamak ve iade süreçlerini yönetmek üzere kiraladıkları yurt dışındaki depolarına ilişkin kira giderleri (depo kira desteği), hedef ülkelerin yurt dışı pazaryerlerinde çevrim içi mağaza açılmasına, bu mağazaların yıllık ödemeleri ve ülkelerin e-ticaret paydaşlarından alacakları hizmetlere ilişkin giderleri (çevrim içi mağaza ve hedef ülke e-ticaret paydaşlarından alınan hizmet desteği), yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirilen hedef ülkelerdeki pazaryeri komisyon giderleri (pazaryeri komisyon gideri desteği), e-ihracata yönelik pazarlama ve tanıtım faaliyetleri (e-ihracat tanıtım desteği), yurt dışında e-ticarete ilişkin pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın aldıkları sektör, ülke ve e-ihracat odaklı raporlara ilişkin giderleri (pazara giriş rapor desteği), yurt dışı pazaryerleri ve yurt dışı pazaryerlerine ilişkin yurt içinde yapacakları entegrasyon hizmetlerine ait giderleri, (yurt dışı pazaryeri entegrasyonu desteği) gibi çok kapsamlı ihtiyaçları desteklenmektedir" denildi.TÜRKİYE E-İHRACAT PLATFORMU KURULACAK
Söz konusu açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: "Bakanlık olarak hazırladığımız e-ihracat destek paketi ile tüm e-ihracat ekosistemini kapsayacak şekilde, firmalarımızın, KOBİ'lerimizin, pazaryerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin, e-ihracata hazırlanmasına, yurt dışı pazarlarda ve pazaryerlerinde Türk ürünlerinin ve markalarının çevrim içi sergilenmesine, tanıtılmasına, yurt dışı siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına yönelik giderlerinin desteklenmesine, şirketlerin e-ihracat gerçekleştirmelerine imkan sağlayacak e-ihracat konsorsiyumları ile Türkiye E- İhracat Platformu'nun kurulmasına yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin desteklenmesine imkan sağlanmaktadır. Dünya ticaretinde etkin ve aktif bir rol almak, sınırları aşan ticari hayatta ihracatçılarımız ve üreticilerimizin pazar paylarını korumasının yanında daha efektif bir şekilde sınırlarını genişletmesi için gerekli tüm imkanlarımız kullanılmaktadır. Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan ihracatımızın gelişmesi adına e-ihracat ayağını da güçlendirmek, geliştirmek adına çalışmalarımız devam etmektedir."