Ticaret Bakanlığı, e-ihracat zirvesi düzenliyor

Ticaret Bakanlığı, e-ihracat firmalarının başarılı bir şekilde yol almalarını sağlamak amacıyla Ankara Ticaret Odası Congresium Angora Salonu'nda 8- 10 Kasım arasında e-ihracat zirvesi düzenleyecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığının önderliğinde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) organizasyonuyla 8-10 Kasım arasında Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Angora Salonu'nda 3 günlük eğitim etkinliği ile e-ihracat tüm yönleriyle ele alınacak.

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar'ın açılış konuşmasıyla başlayacak etkinlikte, e-ihracatın geleceği, trendleri, pazaryeri seçimi, e-ticaret satış kanalları, marka stratejileri, dijital pazarlama, lojistik ve daha birçok konuda sektörünün önde gelen konuşmacıları katılımcılarımızla bir araya gelecek.

E-ihracatın giderek büyüyen dünyasında firmaların başarılı bir şekilde yol almalarını sağlamak amacıyla düzenlenen, üst düzey yöneticilerinin katılacağı paneller ve sunumların yapılacağı etkinlikte aynı zamanda e-ihracat yapmak isteyen katılımcılar için başarı hikayeleri paylaşılarak motivasyonun arttırılması amaçlanıyor. - ANKARA