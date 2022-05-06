DTÖ, AB'nin çelik ürünlerinde uygulanan korunma önlemine karşı Türkiye'yi haklı buldu

Avrupa Birliği'nce (AB) belirli çelik ürünlerine uygulanan korunma önlemine karşı Türkiye'nin başlattığı Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Paneli, Türkiye'yi haklı buldu.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AB'nin çelik ürünlerinde 2018'de uygulamaya başladığı korunma önlemlerine karşı Türkiye'nin DTÖ'de başlattığı davada kurulan panel, Türkiye'nin tezlerini destekledi ve AB'nin uygulamakta olduğu önlemlerin uluslararası ticaret kurallarına aykırı olduğuna hükmetti.

29 Nisan 2022'de tüm DTÖ üyeleriyle paylaşılan panel raporunda, AB'nin, önlemlerini "Korunma Önlemleri Anlaşması"na uyumlu hale getirmesi gerektiği karara bağlandı.

Bu karar sonrası Türkiye, korumacı ve uluslararası kurallara aykırı uygulamaların arttığı bir dönemde kurucu üyesi olduğu DTÖ'nün mekanizmaları içinde kalarak haklılığını ortaya koymuş ve bir içtihat oluşmasına katkıda bulunmuş oldu. Dava sonucu, Türkiye açısından önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.

AB tarafından itiraz görmeyen ve temyiz edilmeyen rapor, DTÖ'de Anlaşmazlıkların Halli Organı'nda kabul edilecek.

Rapor, AB açısından kesin ve bağlayıcı olacağından önlemden etkilenen, başta Türkiye olmak üzere, birçok çelik ihracatçısı ülke kararın eksiksiz uygulanması ile AB pazarındaki kayıplarını telafi etmeye başlayabilecek.

Dava sonucu, üye ülkelerin, DTÖ anlaşmalarını tam olarak uygulamaması, önlem alırken salt ve keyfi korumacı amaçlarla hareket etmesi ve anlaşmaların esneklik içeren hükümlerini amacı dışında kullanmasının engellenmesi açısından önemli mesajlar içeriyor.

Sonraki aşamada, panel kararının eksiksiz uygulanması yönünde DTÖ nezdinde ve AB ile ikili ilişkiler çerçevesinde gerekli takip yapılacak.

Kararın, AB'nin önlemlerini gözden geçireceği temmuz ayından önce çıkmış olması önem taşıyor. AB'nin bu karar sonrasında mevcut önlemlerini uyumlaştırması gerekiyor.