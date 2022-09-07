Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ticaret Bakanlığı domates konservesi ve salça ihracatının "kısıtlandığı" iddiasını yalanladı

Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanlığı domates konservesi ve salça ihracatının 'kısıtlandığı' iddiasını yalanladı

Ticaret Bakanlığı, "domates konservesi ve salça ihracatına kayıt uygulaması getirildiğini ve söz konusu düzenlemenin ihracatın yasaklanması veya kısıtlanmasıyla ilgili olmadığını" bildirdi.

Ticaret Bakanlığı, "domates konservesi ve salça ihracatına kayıt uygulaması getirildiğini ve söz konusu düzenlemenin ihracatın yasaklanması veya kısıtlanmasıyla ilgili olmadığını" bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, domates konservesi ve salça ihracatına kısıtlama getirildiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bugün yayımlanan Tebliğ değişikliği ile 'domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş)' ve salça ihracatında kayıt uygulaması getirilmiş olup, söz konusu düzenleme bu ürünlerin ihracatının yasaklanması veya kısıtlanması ile ilgili değildir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, anılan ürünlerin ihracatının Bakanlığın iznine tabi kılınmadığı da kaydedildi.

Kaynak: AA / Enes Duran - Ekonomi

Ticaret Bakanlığı Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title