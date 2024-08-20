Ticaret Bakanlığı, doğrulanmış ilan düzenlemesiyle spekülatif fiyat artışlarını önlemeyi hedefliyor

Ticaret Bakanlığı tarafından 15 Eylül'den itibaren devreye alınacak "doğrulanmış ilan" düzenlemesi sayesinde spekülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi öngörülüyor.

Tüketici mağduriyetinin engellenmesi, sahte ilanlarla vatandaşların karşılaştığı fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi amacıyla uygulanacak "doğrulanmış ilan" düzenlemesi 15 Eylül'den itibaren devreye alınacak.

Uygulamaya göre, konut satacak kişiler, e-Devlet üzerinde kendisine ait gayrimenkulü seçerek, açılacak pencereden emlakçısını yetkilendirecek. Böylece emlakçılar da aldıkları yetkiyle sitelere ilan girebilecek.

Bursa'da faaliyet gösteren gayrimenkul danışmanı Furkan Gültaş, yaptığı açıklamada, 15 Eylül'de yürürlüğe girecek düzenlemeyle vatandaşların satmak istedikleri veya kiralamak istedikleri mülklerini e-Devlet üzerinden yetki belge numarasıyla istediği gayrimenkul uzmanına yetki verebileceğini söyledi.

Bu eşleşmeyle ilan sitelerine ilan girişinin tamamlanacağını belirten Gültaş, "Bu şekilde 'Eşim dostum, arkadaşım girdi' tarzındaki ilan girişlerinin önüne geçilecek. Bununla beraber fiyat artışlarının önüne geçilmesi öngörülüyor. Bu yetkilendirmeyle beraber ilanlar, fiyat çalışmalarını gerçekten iyi yapan danışmanların elinden girileceği için artık o bölgede rayiç fiyat belirgin hale gelecek." dedi.

Gültaş, bu düzenlemeyle ilan sitelerindeki ilan kirliliklerinin, sahte ilanların, kapora dolandırıcılığının son bulacağını dile getirdi.

Son dönemde gayrimenkul fiyatlarında "balon" tabir edilen yüksek fiyat artışlarının yaşandığına dikkati çeken Gültaş, "Şu anda ilan sitelerindeki mevcut mülklerin fiyatları oldukça şişirilmiş düzeyde. Mülk sahiplerinin ilan girmesine müsaade ettiği kişilerin, mülk fiyatı üzerinden elde edeceği gelire resmi rakam olan yüzde 2 artı KDV'nin çok daha fazlasını ekleyerek mülkün asıl fiyatının yaklaşık yüzde 30 oranında şişirilmesine neden oluyor. Bu şekilde ilan girilerek bölgedeki benzer mülklerin ekspertizine de olumsuz anlamda etki ediliyor." diye konuştu.