Ticaret Bakanlığı 'Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni yayımladı

Ticaret Bakanlığının bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin İhracat Beklenti Endeksi, bir önceki çeyreğe göre 2,2 puan azalarak 119,1'e geriledi.

Ticaret Bakanlığı, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı.

Buna göre, İhracat Beklenti Endeksi, söz konusu dönemde bir önceki çeyreğe göre 2,2 puan düştü. İkinci çeyrekte 121,3 olan endeks, üçüncü çeyrek için 119,1 seviyesine geriledi. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre ise 8,5 puan azaldı.

Yılın üçüncü çeyreğinde, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi, endeksi artış yönünde etkilerken ihracat sipariş beklentisi, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler azalış yönünde yansıdı.

İthalat Beklenti Endeksi

Bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin İthalat Beklenti Endeksi ise ikinci çeyreğe kıyasla 2 puan azalarak 108,6 seviyesinde gerçekleşti. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre de 5,9 puan azaldı.

İthalat Beklenti Endeksi'ni gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi, şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi sorularına yönelik değerlendirmeler artış yönünde etkilerken gelecek 3 aya ilişkin ithalat birim fiyatı beklentisi ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyi sorularına yönelik değerlendirmeler azalış yönünde etkide bulundu.