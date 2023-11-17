Ticaret Bakanlığı, dijital abonelik platformlarına yönelik yapılan incelemeler sonucunda mağduriyet yaratan unsurların tespit edildiğini ve bu platformlara 166 milyon TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Ülkemizde faaliyet gösteren dijital abonelik platformları sıkı denetimlerden geçiyor. Burada kurallara uymayan ve vatandaşları mağdur edebilecek hamleler yapan platformlara ise caydırıcı para cezaları uygulanıyor. Ticaret Bakanlığı son olarak bu gibi mecralara yüklü bir para cezası kesti. İşte ayrıntılar!

Ticaret Bakanlığı dijital abonelik platformlarına 166 milyon TL para cezası kesti

Ticaret Bakanlığı tarafından geçtiğimiz dakikalarda yapılan açıklamada 2023 yılı içerisinde tüketiciler üzerinden kendilerine ulaşan TV yayını, kişiye özel film, dizi, belgesel, komedi, spor vb. yayın ve içerik hizmeti sunan dijital abonelik platformları hakkındaki şikayetler ile ilgili incelemeler başlatıldığı ifade edildi.

Tüketicilere Mağduriyet Yaşatanlara 166 Milyon Türk Lirası Ceza Uygulandı (17.11.2023) pic.twitter.com/OrLyU8UkD0 — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) November 17, 2023

Bakanlık tarafından yapılan incelemeler sonucunda bu gibi platformlara abone olan tüketicilerin herhangi bir talep veya onay alınmaksızın sözleşmelerinin yenilenmesi ve bunun yanı sıra rıza dışı kredi kartlarından para tahsil edilmesi gibi mağduriyet yaratan unsurların tespit edildiği belirtildi. Bunun sonucunda ilgili platformlara 166 milyon liralık idari para cezası uygulandığı duyuruldu.

Bakanlık harekete geçti: Sarı sitelerde kaçak Togg satışı yapanlar yandı!

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;

"Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızı mağdur edebilecek her konu değerlendirilerek gerekli incelemeler ivedilikle başlatılmaktadır. Bu kapsamda, 2023 yılı içerisinde Bakanlığımıza tüketicilerimiz üzerinden ulaşan TV yayını, kişiye özel film, dizi, belgesel, komedi, spor vb. yayın ve içerik hizmeti sunan dijital abonelik platformları hakkındaki şikayetler ile ilgili olarak incelemeler başlatılmıştır. Bu kapsamda; ilgili kuruluşlara Bakanlığımızca 166 milyon TL tutarında idari para cezası düzenlenmiştir.

Bakanlık Müfettişlerince yapılan denetimlerde, dijital platformlara abone olan tüketicilerin talep ve onayları alınmaksızın sözleşmelerinin yenilendiği, tüketicilerin rızası dışında kredi kartlarından para tahsil edildiği, abonelikten çıkmak isteyen tüketicilerin isteklerinin süresi içerisinde yerine getirilmediği, haksız bir şekilde ücret alınmaya devam edildiği, eksik iade ücreti ödenerek tüketicilerin mağdur edildiği tespitlerine yer verilmiştir.

Haksız Tahsilat ve İade Süreçlerindeki Mağduriyete 166 Milyon Türk Lirası Ceza Uygulandı

Söz konusu haksız tahsilat ve iade süreçlerinde tüketicilere yaşatılan bu ve benzeri ihlaller dolayısıyla dijital abonelik platformlarına Bakanlığımızca 166 milyon TL tutarında idari para cezası düzenlenmiştir.

Bakanlık olarak tüketici haklarının korunması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!