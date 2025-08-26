Ticaret Bakanlığı, Çöpe Dökülen Domatesler Üzerine Denetim Yaptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada yayımlanan 'domateslerin kasalarıyla birlikte çöpe dökülmesi' görüntüleri üzerine ilgili markette denetim gerçekleştirdi. Denetim sonucunda reyonda satılan domateslerin imha edildiği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, "domateslerin kasalarıyla birlikte çöpe dökülmesi" görüntüleri üzerine ilgili markette denetim gerçekleştirildiğini, imha işlemlerine ilişkin tutanak ve faturaların denetim ekiplerine teslim edildiğini belirtti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekiplerinin, sosyal medyada yer alan "domateslerin kasalarıyla birlikte çöpe dökülmesi" görüntülerine ilişkin Ataşehir'de faaliyet gösteren ilgili market işletmesinde denetim gerçekleştirdiği belirtildi.

Denetim sonucunda, görüntülerde yer alan ürünlerin halen reyonda satışta bulunan "salçalık sosluk domates" olarak satıldığının tespit edildiği vurgulanan paylaşımda, "Firma kayıtlarının incelenmesiyle, 22-26 Ağustos tarihlerinde işletmeye 20 bin 897 kilogram domatesin girişi yapıldığı, 1700 kilogramlık kısmının satış özelliğini yitirdiği için firma tarafından imha edildiği, imha işlemlerine ilişkin tutanak ve faturaların denetim ekiplerimize teslim edildiği belirlenmiştir." ifadeleri yer aldı.

Paylaşımda, Bakanlığın tüketici haklarının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlere aralıksız devam ettiğine işaret edilerek, hiçbir haksız ve usulsüz ticari faaliyete geçit vermeme konusunda kararlılık vurgusu yapıldı.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
Rusya'yı karıştıran skandal! 35 asker tazminat için birbirlerini vurdu

Ordudaki 35 asker birbirini vurdu, aralarında albay ve yarbay da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şırnak Üniversitesi'nde iki gözde bölüm öğrencisiz kaldı

Koca üniversitede iki gözde bölüm öğrencisiz kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.