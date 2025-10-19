Haberler

Ticaret Bakanlığı, Çocukları Hedef Alan Reklamlara Karşı Sert Önlemler Alıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, çocuk sağlığını tehdit eden reklamlara karşı denetimlerini sürdürüyor. İhlal durumlarına sert yaptırımlar uygulanacak ve özel koruma gerektiren tüketici gruplarının hakları korunacak.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, çocukların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden reklam içeriklerine karşı kararlı duruşunu sürdürüyor.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, çocukları hedef alan ve onların algısal zaaflarını istismar eden reklam içeriklerine karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu alandaki ihlallere karşı kararlı ve caydırıcı yaptırımlar uygulanıyor. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61'inci maddesine göre, ticari reklamların genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, doğru ve dürüst olması gerektiğini hükme bağlıyor. Ticaret Bakanlığı aynı madde kapsamında, 'Tüketiciyi aldatıcı, tecrübe ve bilgi noksanlığını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve engellileri istismar edici' reklamların yapılamayacağı açıkça belirtti. Bu hükümlerin uygulanmasına yönelik olarak çıkarılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile reklamcılık faaliyetlerine ilişkin etik ve hukuki sınırlar detaylı biçimde belirlendi.

Reklam ve tanıtım faaliyetlerinde esas ilkeler

Yönetmeliğin 'Temel İlkeler' başlıklı 5'inci maddesinde; reklamların genel ahlak ve kamu düzenine uygun olması, kişilik haklarını ihlal etmemesi, hasta, çocuk, yaşlı ve engellileri istismar edici ifadeler veya görüntüler içermemesi zorunluluğu getirildi.

Aynı Yönetmeliğin 'Haksız Ticari Uygulamalar' başlıklı 28'inci maddesi ise; yaşları, deneyim eksiklikleri veya zihinsel/fiziksel zaafları nedeniyle özel korunmaya ihtiyaç duyan tüketici gruplarının ekonomik davranış biçimlerinin, bu grubun ortalama bir üyesi dikkate alınarak değerlendirilmesini esas alındı.

Çocuklara yönelik reklamlarda hassasiyet esastır

'Çocuklara Yönelik Reklamlar' başlıklı 24'üncü madde, çocukları etkileyen veya çocuklara yönelik hazırlanmış reklamlara özel hükümler içeriyor.

Bu kapsamda; çocukları tehlikeli durumlara yönlendiren, aşırı tüketime teşvik eden, çocukların gelişim düzeylerini istismar eden her türlü reklam faaliyeti yasaklandı. Bu kurallara aykırı davranan reklam verenler, ajanslar veya mecra kuruluşları hakkında Reklam Kurulu tarafından; reklam durdurma, aynı yöntemle düzeltme, idari para cezası, gerekli görülmesi halinde üç aya kadar tedbiren durdurma yaptırımları uygulanıyor. Aykırılığın internet ortamında gerçekleşmesi halinde ise erişimin engellenmesi kararı alınıyor. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, çocukların korunmasına yönelik yürüttüğü denetimler kapsamında, idari süreçleri yürütmeye kararlılıkla devam ediyor. Ticaret Bakanlığı tarafından çocukların ticari istismardan korunmasını toplumsal sorumluluk alanının en önemli başlıklarından biri olarak görülüyor. Reklam faaliyetlerinde dürüstlük, toplumsal sorumluluk ve çocukların korunması hem hukuki hem vicdani bir zorunluluk olduğu ifade edildi. Ticaret Bakanlığı; çocukları hedef alan, gelişimlerini olumsuz etkileyen veya tüketim alışkanlıklarını istismar eden her türlü reklama karşı mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Rus basınından olay iddia! Putin Aliyev'i aradı, darbe girişimi son anda engellendi

Telefon beklemediği yerden geldi, darbe girişimi son anda engellendi
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
KKTC'de oy verme işlemi başladı! Bir aday saatler kala çekildi

Yavru Vatan sandık başında! Bir aday saatler kala çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır'da 'Öcalan'a özgürlük' yürüyüşüne biber gazlı müdahale

Diyarbakır'da "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne biber gazlı müdahale
Arda Turanlı Shakhtar Donetsk liderliği kaptırdı

Arda Turan'a ağır darbe! Kazanamamak pahalıya patladı
Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı

Sadece balık tutmak istemişti... Hayatının şokunu yaşadı
İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler

İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler
Diyarbakır'da 'Öcalan'a özgürlük' yürüyüşüne biber gazlı müdahale

Diyarbakır'da "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne biber gazlı müdahale
5 maçta sıfır çekince istifası istenen Hüseyin Eroğlu'nun son 4 maçta yaptıkları inanılmaz

5 maç sıfır çekince istifası istenmişti! Son 4 maçta yaptığı inanılmaz
RAMS Başakşehir'in golü VAR'a takıldı

Ülkenin konuştuğu pozisyon
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Ünlü teknik adama şok! Maçı kaybetti, 19 dakika sonra gönderildi

Ünlü teknik adama şok! Maçı kaybetti, 19 dakika sonra gönderildi
Seyir halindeki otomobil E-5'te alev topuna döndü

Otomobil E-5'te alev topuna döndü
Araç satışlarına yeni harç geliyor

Araç alıp satacaklara kötü haber! Kasım ayında yürürlüğe giriyor
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Okan Buruk hakeme demediğini bırakmadı: Allah herkese sabır versin

Hakeme demediğini bırakmadı: Allah herkese sabır versin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.