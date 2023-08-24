Ticaret Bakanlığı, BMC Otomotiv'e dış ticaret sermaye şirketi statüsü verdi

Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar Tebliği ile BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'ye dış ticaret sermaye şirketi statüsü verdi. Böylece, dış ticaret sermaye şirketi sayısı 84'e yükseldi.