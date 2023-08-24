Ticaret Bakanlığı, BMC Otomotiv'e dış ticaret sermaye şirketi statüsü verdi
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Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar Tebliği ile BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'ye dış ticaret sermaye şirketi statüsü verdi. Böylece, dış ticaret sermaye şirketi sayısı 84'e yükseldi.
Ticaret Bakanlığı, bir şirkete daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi.
Bakanlığın, Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararla bu yıl "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verilen toplam 83 şirkete BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ de eklendi.
Böylece, dış ticaret sermaye şirketi statüsü verilen şirket sayısı 84'e çıktı.
Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi