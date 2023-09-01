Ticaret Bakanlığı Binlerce Ürünü Denetliyor

Ticaret Bakanlığı yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde binlerce ürünü denetliyor. Türkiye genelinde toplanan binlerce ürün laboratuvar ortamında 3 aşamalı teste tabi tutuluyor. Testi geçemeyen ürünler piyasadan toplatılıyor.

Ticaret Bakanlığı Tüketiciyi Koruma ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı öncesinde ayakkabıdan, kaleme, kırtasiye ürünlerinden çantaya kadar binlerce ürünü incelemeye aldı. Ürünler laboratuvarda 3 aşamalı olarak uzmanlar tarafından tek tek inceleniyor, testleri yapılıyor. Uygunsuz ürünler, Ticaret Bakanlığı'na ait Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS)'nde tüketicilere internet üzerinden de ilan ediliyor.

Ürünlerin, kanserojen madde, bağışıklığı düşüre kimyasallar içerip içermediği kontrol ediliyor. Fiziksel testlerde özellikle kalemlerin baş kısımlarının sağlamlıkları, ağıza sokulduğunda boğaza kaçabilecek ölçüde olup olmadığına bakılıyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren laboratuvarın başkanı Nilgün Özdemir, "Ticaret Bakanlığı Tüketiciyi Koruma ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü çatısı altında yapıyoruz. Bakanlık denetmenleri Türkiye genelinden bu ürünleri topluyorlar ve biz de Kimyasal, fiziksel kontrol, ambalaj ve etiketleme testlerine tabi tutuyoruz. Ürün bu testlerin herhangi birinde uygunsuz bulunursa bakanlık tarafından o firmaya yaptırım uygulanıyor. Bakanlığımız uygunsuz ürünleri toplatabilir, cezai işlem uyguluyor ve Güvenli Ürün Bilgi Sistemi'yle ifşa ediyor" dedi.

"Bir öğrencinin ihtiyacı olan herşey inceleniyor"

Bir öğrencinin okulda kullanabileceği tüm araç ve gereçlerin incelendiğini anlatan Özdemir, "Bir öğrencinin ihtiyacı olan herşey; ayakkabıdan kırtasiyeye, suluktan mataraya hepsi tek tek kontrol ediliyor" diye bilgi verdi.

CE işaretine dikkat

Tüketicilerin ürün alırken 'CE' işaretine dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Özdemir, "CE işareti olan ürünler standartlara göre kontrol edilmiş demektir. Tabiki biz yine de her ürünü testlerimize sokuyoruz. Yine de en azından velilerimizi bu işarete dikkat ettiklerinde içleri biraz daha rahat edecektir.

"Kalemin kapağının kopmaması gerekir"

Fiziksel testlerde kalem başlıklarının sağlamlığını ve kanserojen madde içerip içermediğini kontrol ettiklerini anlatan Özdemir, "Kalemler özellikle küçük öğrenciler tarafından ağıza sokulabiliyor. Biz bunların kimyasal testlerinin yanında fiziksel testlerini de yapıyoruz. Kalemin kapağının kopmaması gerekir. Çektiğinde ağzına gelip yutak borusuna geçmemesi için genişlik ölçümleri yapıyoruz" dedi.

"Tehlikeli kimyasalları araştırıyoruz"

Özellikle çantalarda ya da baskılı ürünlerde kullanılan plastiği yumuşatmaya yarayan fitalat maddesini kontrol ettiklerini belirten Özdemir, "Azo boyar madde de kanserojen ama sadece kullanıcıya ayakkabısı ıslak ya da eli ıslaksa tene temas ettiğinde geçebiliyor. Fitalat; çevresine de zarar verebiliyor. Çocuk kendisi kullanmasa dahi yanındaki arkadaşında ısıyla temasında havaya dağılabiliyor. Fitalatın kanserojenin dışında kısırlaştırıcı ve bağışıklığı düşücü bir etkisi oluyor" ifadelerini kullandı.

"Veliler mutlaka GÜBİS'i takip etsin"

Güvenli Ürün Bilgi Sistemi'nde testlerde uygun bulunmayan ürünler ve firmaları açık şekilde belirtiliyor. Özdemir, velilerin mutlaka bu sisteme bakmaları gerektiğinin altını çizerek "Merdiven altı ürünleri kesinlikle satın almamalılar. Arkasında CE işareti bulunmayan ürünlerden uzak durmalılar. Güvenli Ürün Bilgi Sistemi'ni sık sık inceleyip, ürünler hakkında bilgi sahibi olmalılar ve şüphelendikleri durumları bildirmeliler" diye konuştu.

Tüketici sağlığı için yapılan bu testler sadece okul araç ve gereçlerinde değil, tüm ürün gruplarında yıl boyunca devam edecek. - İSTANBUL