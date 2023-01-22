Ticaret Bakanlığı Aralık 2022'de 731 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi Ekonomi Haberleri Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen yılın aralık ayında 731 firma için izin belgesi düzenledi. Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen yılın aralık ayında 731 firma için izin belgesi düzenledi. Bakanlığın Aralık 2022'ye ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, geçen ay 731 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi, 14 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı. Firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 3 oldu. Söz konusu ayda 2 firma için hariçte işleme izin belgesi düzenlendi. Kaynak: AA / Ekonomi Ticaret Bakanlığı Aralık Ekonomi Haberler

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