Ticaret Bakanlığı, aldatıcı reklamlar için kesilen ceza tutarını açıkladı

Ticaret Bakanlığı, 2023 yılında aldatıcı reklamlar için kesilen ceza tutarını açıkladı. Yılın ilk 11 ayında toplamda 92.5 Milyon Türk Lirası idari para cezası uygulandı ve ilgili reklamlar durduruldu.

2023 yılının bitmesine pek bir süre kalmadı. Bunun için birçok şirket kendi alanıyla ilgili istatistikler açıklıyorken, resmi devlet kurumları da bundan geri kalmıyor. Ticaret Bakanlığı, geride bıraktığımız 11 ayda aldatıcı reklamlar için kesilen toplam ceza tutarını açıkladı.

Reklam Kurulu, 1.838 dosya inceledi: Milyonlarca lira ceza kesildi!

Ticaret Bakanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre 14 Kasım'da gerçekleşen bir toplantıda, kasım ayını ilgilendiren 16 adet indirimli satış dosyası incelendi. İlgili kampanyaların yanıltıcı olduğu tespit edilerek durdurma ve toplamda 2.7 Milyon Türk Lirası idari para cezası uygulandı.

Akabinde aynı toplantıda görüşülen 176 kampanya dosyasından 153 tanesi mevzuata aykırı bulundu. Söz konusu bu dosyalar içinse toplamda 16.7 Milyon Türk Lirası idari para cezası uygulandı. Bununla beraber ilgili kampanyalar durduruldu. O halde yılın ilk 11 ayının verilerine geçelim.

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Paylaşılan bilgilere göre yılın ilk 11 ayında Reklam Kurulu tarafından toplamda 1.838 dosya incelendi. Bu dosyaların 1.623'ünde aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama tespit edildi. Sonuç olarak toplamda 92.5 Milyon Türk Lirası idari para cezası uygulandı ve ilgili reklamlar durduruldu.

Reklam Kurulu, özellikle kasım ayında gerçekleştirilen "Efsane Kasım İndirimleri" ve "Şahane Cuma İndirimleri" gibi isimler ile adlandırılan büyük kampanyaların yakından takip edildiğini, bu doğrultuda tüketicileri aldatan, yanıltan ve gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapılıyormuş algısı oluşturulan satış reklamları için idari yaptırımlar uygulanmakta olduğunu belirtti.

Öte taraftan mevsimin değişmesiyle birlikte tüketicilerin sağlığına yönelik, dönemsel reklamların ön plana çıktığının görüldüğünü paylaşan Reklam Kurulu, takviye edici gıdalar ve kozmetik ürünleri ile ilgili reklamların da titizlikle takip edildiğini kamuoyuna duyurdu.

14 Kasım 2023 tarihli toplantıda:

Toplam 16 adet indirimli satış dosyası incelendi ve Kasım İndirimleri gibi elektronik ticarette sıkça rastlanan indirimlerle ilgili reklamların yanıltıcı olduğu tespit edildi.

Bu 16 dosya için durdurma cezası ve toplamda 2.7 Milyon Türk Lirası idari para cezası uygulandı.

Aynı toplantıda görüşülen 176 dosyadan 153'ü mevzuata aykırı bulundu:

Bu dosyalar için toplamda 16.7 Milyon Türk Lirası idari para cezası ve durdurma cezası kararı verildi.

Yılın ilk 11 ayında Kurul tarafından toplam 1.838 dosya incelendi ve değerlendirildi:

1.623 dosyada aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama tespit edildi.

Bu dosyalar için toplamda 92.5 Milyon Türk Lirası idari para cezası ve durdurma cezası uygulandı.

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