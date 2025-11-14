Ticaret Bakanlığı 65 Sözleşmeli ve 30 Kadrolu Personel Alımı Yapacak
Ticaret Bakanlığı, 65 sözleşmeli ve 30 kadrolu personel alımına çıkacağını resmi olarak duyurdu. Adaylar, 24 Kasım-5 Aralık tarihlerinde başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek.
Ticaret Bakanlığı, 65 sözleşmeli ve 30 kadrolu personel istihdam edecek.
Bakanlığın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre 32 gümrük muhafaza memuru, 7 mühendis, 8 büro personeli, 6 gemi adamı ve 12 destek personeli olmak üzere 65 sözleşmeli personel alınacak.
Kadrolu personel kapsamında ise 18 memur, 10 mühendis ve 2 kimyager olmak üzere 30 kişi istihdam edilecek.
Adaylar, 24 Kasım-5 Aralık döneminde e-Devlet'ten (Ticaret Bakanlığı/Kariyer Kapısı) veya "https://kariyerkapisi.gov.tr" adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.
İlanda başvuru şartları, adaylarda aranan nitelikler, istenen belgeler ve alım süreçlerine ilişkin bilgiler de yer alıyor.