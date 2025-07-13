Ticaret Bakanlığı, 531 Firmaya İzin Belgesi Düzenledi

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Ticaret Bakanlığı, haziran ayı itibarıyla 531 firma için dahilde işleme izin belgesi düzenlediklerini açıkladı. Ayrıca, 13 firmaya yurt içi satış ve teslim belgesi verilirken, 24 izin belgesi firma talebine istinaden iptal edildi.

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 531 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın haziran ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 531 firmaya dahilde işleme izin belgesi, 13 firmaya yurt içi satış ve teslim belgesi verildi.

Firma talebine istinaden 24, resen 1 dahilde işleme izin belgesi ise iptal edildi.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
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