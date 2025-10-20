Ticaret Bakanlığı 427 Bin Firma ve 26,9 Milyon Ürüne İdari Ceza Uyguladı

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat, stokçuluk ve fiyat etiketi denetimlerinde yaklaşık 427 bin firma ve 26,9 milyon ürün denetleyerek, toplamda 2 milyar 100 milyon lira idari para cezası uyguladı.

Ticaret Bakanlığı, ekonomik refahı bozacak, iç piyasa istikrarını olumsuz etkileyecek ve arz-talep dengesini bozabilecek fiillere karşı piyasa denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Bu çerçevede 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında yürütülen denetimler neticesinde 426 bin 474 firma ve 26 milyon 865 bin 521 ürün denetlenerek, 2 milyar 99 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Otomotiv, stokçuluk, emlak ve kuyum sektöründe 773 milyon 687 bin 156 lira idari para cezası uygulandı

İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirilen otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamındaki denetimlerde 94 bin 256 gerçek ve tüzel kişi incelenmiş, 4 bin 101 kişi ve firmaya toplam 773 milyon 687 bin 156 lira idari para cezası uygulandı.

Denetim sonuçlarına göre; haksız ticari uygulamalar ve ödeme sürelerinde 290 milyon 172 bin 370 lira, fahiş fiyat uygulamalarında 254 milyon 574 bin 435 lira, kuyum sektöründe 19 milyon 38 bin 653 lira, emlak sektöründe 86 milyon 407 bin 917 lira, otomotiv sektöründe 88 milyon 694 bin 267 lira, elektronik ileti ve çalışma saatleri denetimleri ise 34 milyon 799 bin 513 lira tutarlarında ceza uygulandı.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından 491 milyon 839 bin 17 lira ceza uygulandı

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından da 2025 yılının ilk 9 ayında 25 bin 462 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş, mevzuata aykırılık tespit edilen bin 650 kişi ve firmaya toplam 491 milyon 839 bin 17 lira idari para cezası uygulandı.

Denetim alanları ve ceza miktarlarına bakıldığında ise tüketici sözleşmelerinde 266 milyon 597 bin 681 lira, reklam ve haksız ticari uygulamalarında 188 milyon 716 bin 434 lira, ürün güvenliği ve piyasa gözetimi denetimlerinde 36 milyon 524 bin 902 lira idari para cezası uygulandı.

Yılın ilk 9 ayında 307 bine yakın firma denetlendi, 834 milyon liraya yakın idari para cezası uygulandı

Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla 2025 yılının ilk 9 ayında 306 bin 756 firma denetlenerek, aykırılık tespit edilen 66 bin 447 firmaya toplam 833 milyon 814 bin 709 lira idari para cezası uygulandı.

Eylül ayı özelinde ise 35 bin 126 firma ve 3,6 milyon ürün denetlenerek, 8 bin 158 firmaya 78,4 milyon lira ceza kesildi.

En yoğun denetim yapılan iller bakıldığında ise, 7 milyon 711 bin 150 ürün denetimiyle İstanbul ilk sırada yer alırken, 155 bin 152 ürün için 562 milyon 287 bin 915 lira idari para cezası kesildi. Öte yandan Ankara'da 4 milyon 519 bin 643 ürün, Antalya'da ise 3 milyon 953 bin 429 ürün denetlendi.

2025 yılının ilk 9 ayında, Rekabet Kurumu'ndan 7,6 milyar lira ceza

Rekabet Kurumu tarafından yürütülen incelemeler kapsamında da 2024 yılında 223 firmaya 7,7 milyar lira, 2025 yılının ilk 9 ayında, 191 firmaya 7,6 milyar lira idari para cezası uygulandı. Ceza uygulanan sektörler arasında gıda endüstrisi, sigorta hizmetleri, finans, inşaat ve kimya alanları öne çıkmaktı. - ANKARA