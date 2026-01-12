Ticaret Bakanlığı 2025'te 577 bin 771 firma ve 41,3 milyon ürün denetledi

Ticaret Bakanlığı, geçen yıl 577 bin 771 firma ve 41,3 milyon ürününün denetlendiğini, fahiş fiyat, haksız ticaret ve kanunlara aykırı uygulamalara yönelik 2 milyar 658 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2025 yılı piyasa denetim sonuçlarına ilişkin bilgi verildi.

Vatandaşların ekonomik refahını bozabilecek, iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyebilecek ve tüketicilerin arz-talep dengesine zarar vermesi muhtemel her türlü fiile karşı, iç ticaret birimlerince yürütülen denetimlerin devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda, 2025 yılı 1 Ocak-31 Aralık tarihlerinde 577 bin 771 firma ile 41 milyon 265 bin 285 ürün denetlendi. Fahiş fiyat, haksız ticaret ve kanunlara aykırı uygulamalar için 2 milyar 658 milyon lira idari para cezası uygulandı." ifadeleri kullanıldı.

Fahiş fiyat uygulayanlara 296 milyon lira para cezası

Otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyumculuk, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar, abone sözleşmeleri ve ödeme süreleri kapsamında geçen yıl 121 bin 649 gerçek ve tüzel kişinin denetlendiği aktarılan açıklamada, aykırı fiillerde bulunan 5 bin 793 gerçek ve tüzel kişiye 969,8 milyon lira idari para cezası uygulandığının altı çizildi.

Açıklamada, denetimlerde, haksız ticari uygulama ve ödeme süreleri kapsamında 290,2 milyon lira, fahiş fiyat kapsamında 296 milyon lira, kuyumculuk sektörü denetimlerinde 19,3 milyon lira, emlak sektöründe 91,5 milyon lira, otomotiv sektöründe ise 200 milyon lira idari para cezası uygulandığına dikkat çekilerek, ticari elektronik ileti ve çalışma saatlerine ilişkin denetimlerde uygulanan idari para cezasının ise 73,6 milyon lira olduğu bildirildi.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce 85 milyon tüketicinin günlük hayatta taraf oldukları sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulamalar ve ürün güvenliği kapsamında gerçekleştirilen denetimlere de işaret edilen açıklamada, "2025'te 36 bin 208 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek, aykırı eylemlerde bulunan 2 bin 123 gerçek ve tüzel kişiye 616,1 milyon lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde, ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerdeki aykırılıklardan 325,3 milyon lira, reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri kapsamında 242,2 milyon lira, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yapılan ürün güvenliği denetimlerinde aykırı bulunan fiillere ise 48,5 milyon lira idari para cezası kesildi." değerlendirmesinde bulunuldu.

İstanbul'da 10,9 milyon ürün denetlendi

Açıklamada, 2025 yılı sonunda 81 ilde il ticaret müdürlükleri aracılığıyla 419 bin 914 firmanın denetlendiği, bunlardan 92 bin 425 firmaya 1 milyar 72 milyon lira idari para cezası uygulandığı belirtilerek, "2025 yılında, İstanbul'da gerçekleştirilen denetimlerde, aykırılık tespit edilen 198 bin 415 ürüne, 716,8 milyon lira idari para cezası uygulandı. Bununla birlikte il müdürlüklerimiz tarafından 2025'te İstanbul'da 10 milyon 897 bin 125, Ankara'da 8 milyon 178 bin 362, Antalya'da ise 5 milyon 861 bin 567 ürün denetlendi." ifadelerine yer verildi.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan çalışmalara da dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2024'te 223 firmaya 7,7 milyar lira idari para cezası uygulanırken 2025 yılı sonunda ise başta gıda endüstrisi, sigorta hizmetleri, finans işlemleri, inşaat ve kimyasal ürünler alanında hizmet gösteren 227 firmaya 13,2 milyar lira idari para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığı olarak öncelikli şekilde enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari eylemleriyle mücadele ederek iç piyasa dengesini sağlayıp, tüketicilerin huzur ve refahı için çalışmalarımızı titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz."