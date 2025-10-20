Ticaret Bakanlığı, 2025'in İlk 9 Ayında 2 Milyar 99 Milyon Lira Ceza Kesti

TİCARET Bakanlığı, 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında 426 bin 474 firma ve 26 milyon 865 bin 521 ürünün denetlendiğini ve rastlanan uygunsuzluklar nedeniyle 2 milyar 99 milyon lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların ekonomik refahını bozacak, iç piyasa istikrarını olumsuz etkileyecek ve arz-talep dengesini bozan her türlü fiile karşı yürütülen piyasa denetimlerinin hız kesmeden devam ettiği belirtilerek, "2025 yılı 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında yürütülen denetimler neticesinde 426 bin 474 firma ve 26 milyon 865 bin 521 ürün denetlenmiş, 2 milyar 99 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirilen otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamındaki denetimlerde 94 bin 256 gerçek ve tüzel kişi incelenmiş, 4 bin 101 kişi ve firmaya toplam 773 milyon 687 bin 156 TL idari para cezası uygulanmıştır. Denetim sonuçlarına göre, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri için 290 milyon 172 bin 370 lira, fahiş fiyat uygulamalarına 254 milyon 574 bin 435 lira, kuyum sektörüne 19 milyon 38 bin 653 lira, emlak sektörüne 86 milyon 407 bin 917 lira, otomotiv sektörüne 88 milyon 694 bin 267 lira, elektronik ileti ve çalışma saatleri denetimleri kapsamında 34 milyon 799 bin 513 lira tutarlarında ceza uygulanmıştır" denildi.

TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE ÜRÜN GÜVENLİĞİNDE 491 MİLYON LİRA CEZA

Açıklamada, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından, 2025 yılının ilk 9 ayında 25 bin 462 gerçek ve tüzel kişinin denetlendiği kaydedilerek, "Mevzuata aykırılık tespit edilen 1650 kişi ve firmaya toplam 491 milyon 839 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Denetim alanları ve ceza miktarları, tüketici sözleşmelerine (ön ödemeli konut, abonelik, mesafeli satış, taksitli satış, paket tur, devre tatil vb.) 266 milyon 597 bin 681 TL, reklam ve haksız ticari uygulamalara 188 milyon 716 bin TL, ürün güvenliği ve piyasa gözetimi denetimlerine 36 milyon 524 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla 2025 yılının ilk 9 ayında 306 bin 756 firma denetlenmiş, aykırılık tespit edilen 66 bin 447 firmaya toplam 833 milyon 814 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Eylül ayı özelinde ise 35 bin 126 firma ve 3,6 milyon ürün denetlenmiş, 8 bin 158 firmaya 78,4 milyon TL ceza kesilmiştir. Rekabet Kurumu tarafından yürütülen incelemeler kapsamında, 2025 yılının ilk 9 ayında 191 firmaya 7,6 milyar TL idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari eylemlerle mücadele kapsamında iç piyasa dengesini korumak, dürüst ticaret erbabını desteklemek ve tüketicilerimizin huzurunu güvence altına almak için denetim faaliyetlerimizi titizlikle ve kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.