Ticaret Bakanlığı 2025 İlk 6 Ayında 5,9 Milyar TL Ek Tahakkuk ve Ceza Uyguladı

TİCARET Bakanlığı, 2025 yılı ilk 6 aylık dönemde sonradan kontrol denetimleri neticesinde yaklaşık 1,1 milyar TL, ikincil kontrol incelemeleri sonucunda yaklaşık 4,8 milyar TL olmak üzere toplam 5,9 milyar TL tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığımız tarafından, gümrük ve dış ticaret mevzuatına uyum sağlama hedefi doğrultusunda, gümrük ve dış ticaret işlemlerine ilişkin yürütülen inceleme ve denetim faaliyetleri çerçevesinde, firma işlemlerinin sonradan kontrolü ile eşyanın tesliminden sonra yapılan ikincil kontrol çalışmaları 2025 yılının ilk 6 ayında da en etkin bir şekilde sürdürülmüştür. Böylelikle, cari ithalat/ihracat işlemleri esnasında yürütülen fiziki ve belge kontrolleri dışında, yeni nesil ileri analitik teknolojilerin de kullanıldığı veri analizine dayanan daha kapsamlı bir denetim ve inceleme gerçekleştirilmiştir" denildi.

'USULSÜZLÜKLERE KARŞI ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK'

Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü tarafından yapılan analizler sonucunda belirlenen firmaların, ticaret müfettişleri tarafından sonradan kontrol denetimine tabi tutulduğu, bölge müdürlükleri kontrol şubelerince yürütülen gümrük beyannamelerinin ikincil kontrol incelemeleri sonucunda da eksik vergi beyanında bulunan yükümlülere gerekli yaptırımların uygulandığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, 2025 yılı ilk 6 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre; sonradan kontrol denetimleri neticesinde yüzde 31 artışla yaklaşık 1,1 milyar TL, ikincil kontrol incelemeleri sonucunda ise yüzde 244 artışla yaklaşık 4,8 milyar TL olmak üzere toplam 5,9 milyar TL tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiştir. Sonuç olarak; hem devletimizin gelir kaybına neden olan hem de gümrük ve dış ticaret işlemlerine yönelik piyasa bozucu etkileri ile haksız rekabete yol açan usulsüzlüklere karşı uzun vadeli ve kalıcı kazanımlar elde etme yolunda sonradan ve ikincil kontrol çalışmalarına kararlılıkla devam edilecektir."