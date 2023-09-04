Ticaret Bakanlığı: "2023 yılı Ağustos ayında ithalatımız ise yüzde 6,3 azalışla 30 milyar 494 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Ticaret Bakanlığı : "2023 yılı Ağustos ayında ithalatımız ise yüzde 6,3 azalışla 30 milyar 494 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Ağustos dönemde ise ithalat toplamı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 oranında artışla 247 milyar 321 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. " - ANKARA