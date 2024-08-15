Ticaret Bakanlığı, 10 ilde kırtasiye ve okul ürünleri denetimi gerçekleştirdi

TİCARET Bakanlığı'nca, tüketicilerin sağlık ve güvenlikleri ile ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla 10 ilde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Okulların açılma tarihi yaklaşırken, Ticaret Bakanlığı'nca tüketicilerin sağlık ve güvenlikleri ile ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla ülke çapında denetimler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda okul alışverişlerinin yapıldığı başta zincir marketler ve kırtasiyeler olmak üzere perakende ürün satışı yapılan işletmelerde yaygın ve yoğun fiyat etiketi denetimleri yapıyor. Bugün Ankara merkezli 10 ilde Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde ürünlerin fiyat etiketi, fiyat etiketinde bulunması gereken ürünün özelliği, ürünün menşei, fiyatın uygulanmaya başlandığı tarih gibi hususların olup olmadığı kontrol edildi. Oyuncak kapsamına giren, çocuklara yönelik üretilen kırtasiye ürünlerinin üzerinde, CE işareti, yaş uyarısı ve diğer uyarı ifadelerine yer verilip verilmediği kontrol edildi. Bakanlık ekipleri tarafından denetimlere ülke çapında devam edileceği belirtildi.