Ticaret Bakanı: Otomotiv Piyasasında 2'nci El Fiyatlarında Düşüş Yaşanıyor

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Otomotiv piyasasında 2'nci el fiyatlarında yüzde 10-15 düşüşler var. 1'inci elde artık stoklar ortaya çıkartılmak zorunda kalındı, 'araç yok' kelimesi artık gündemden büyük ölçekte düştü. Sıfır otomotivde de kolay kolay zam yapılamayan bir süreci yaşıyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara Ticaret Odası (ATO) 29'uncu dönem Olağan Meclis Toplantısına katıldı. Toplantıda ATO Başkanı Gürsel Baran ve meclis üyeleri de yer aldı. Bakan Bolat, mal ihracatının yanı sıra hizmet ihracatının da önemli olduğunu ifade ederek, "Ankara bu noktada da önde gidiyor. Sağlık turizminde Türkiye'nin en iyi vilayetlerinin başında geliyor. Diğer hizmetler sektöründe de Ankara'mız büyük atılım yaptı. Savunma sanayiinde ülkemizin kalesi mertebesinde Ankara. Eskiden sadece memur şehri olarak bilinen Ankara, artık hizmet ticareti, bunun yanında imalat sanayii, makine sanayii alanlarında da büyük bir aşama sağladı. Bu da Türkiye'mizin 20 yılda geçirdiği büyük dönüşüme Ankara'nın çok iyi bir şekilde uyum sağladığını ve bu fırsatlardan istifade ettiğini göstermektedir" dedi.

'ENFLASYON HIZLI BİR ŞEKİLDE İNECEK'

Bakan Bolat, Türkiye'nin, hizmet ihracatında 2022'de 90 milyar dolara ulaştığını ifade ederek, "2002'de 14,5 milyar dolardı. Turizmde, hava, kara, demir yolu taşımacılığı, sağlık turizmi, eğitim hizmetleri, bilişim ve yazılım ihracatı ile bunları başaracağız. Orta Vadeli Plan'a göre bu yıl 255 milyar dolar mal ihracatı ve yaklaşık 110 milyar dolar da hizmet ihracatı ile toplamda 365 milyar dolar döviz geliri kazanıyoruz inşallah. Önümüzdeki yılın ortalarından itibaren enflasyonun artık hızlı bir şekilde inişe geçmesini sağlamak, gelecek yılı yüzde 33 civarında tamamlamak hedefimiz. Bunun yanında yatırım, üretim, istihdam ve ihracat hedeflerimizin gelişmesinden asla vazgeçmedik. Deprem bölgelerinin ayağa kaldırılması, kalıcı konutların tamamlanması ve oradaki ekonomik faaliyetlerin yeniden hızlandırılması, oraların eskisinden çok daha güzel, yaşanabilir, ideal şehirler bakımından ayağa kaldırılması hedefimizden asla vazgeçmedik. Bütün gücümüzle enflasyonla mücadelenin yanında deprem bölgelerinin icrası ve inşası en önemli hedeflerimiz" diye konuştu.

'SEKTÖRDEKİ ÇÜRÜK ELMALARI AYIKLAMA GAYRETİNDEYİZ'

Bakan Bolat, fahiş fiyat uygulamaları karşısında da hükümet olarak gayret gösterdiklerini belirterek, "Bu noktada fahiş fiyat uygulaması ve haksız ticaret uygulamalarına karşı gereğini yapıyoruz. Otomotiv piyasasında haziran ayında göreve geldikten sonra aldığımız tedbirler ile çip krizi ile başlayan süreçlerdeki sıkıntılar çok büyük ölçüde sona erdi. ATO'daki arkadaşlarımızdan da bu konuda büyük destek aldık. Diğer sektörlerde de, emlak piyasasında da sizlerle iş birliği yapıyoruz, sektördeki çürük elmaları ayıklama gayreti içindeyiz. Bu konuda kanunların, yönetmeliklerin bizlere verdiği yetkileri en hızlı ve titiz bir şekilde kullanıyoruz ve bundan çekinmeyeceğiz. Amacımız ticaret düzgün ve dürüst şekilde yapılsın. Alıcının da tüketicinin de satıcının da kazanacağı makul fiyatlarda ve istikrarlı şekilde iç piyasa ortamını sağlamak hedefimiz" dedi.

'ZAM YAPILMAYAN SÜRECİ YAŞIYORUZ'

Bakan Bolat, 2'nci el otomotiv piyasasına ilişkin, "İnternetin gelişmesiyle birlikte ilan sitelerinin yaygınlaşması bazı kişilerin bu ilan sitelerinde fiyat şişirme manipülasyonları maalesef birçok sektörde can yakıyor. Bu ilanlara ilişkin yönetmelikler çıkardık ve sahte ilanlara ilişkin ağır cezai müeyyideleri uygulayacağımız yönetmelik değişiklikleri yaptık, bunların neticesini görmeye başladık. Otomotiv piyasasında 2'nci elde piyasa fiyatlarında yüzde 10-15'lik düşüşler var. 1'inci elde artık stoklar ortaya çıkartılmak zorunda kalındı, 'araç yok' kelimesi artık gündemden büyük ölçekte düştü. 1'inci elde de sıfır otomotivde kolay kolay zam yapılamayan bir süreci yaşıyoruz. Gıda ve marketlerle ilgili de yoğun denetimlerimizi yapıyoruz. O konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Denetimlerimiz artıyor ve artacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığımız olarak Gıda Fiyat Komitesi çalışmalarına devam ediyor" ifadelerini kullandı.