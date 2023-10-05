Ticaret Bakanı: Oto piyasasında fiyatlarda yüzde 15 düşüş oldu

Bakan Bolat: Otomobil fiyatları yüzde 15 düştü, marketlerden de indirim bekliyoruz

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, yapılan düzenlemeler sonucunda oto piyasasında fiyatlarda yüzde 15 düşüş olduğunu söyledi. Bolat, gıda perakendecilerinden de indirim beklediklerini belirterek, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında büyük bir indirim kampanyası bütün marketlerden bekliyoruz" dedi.

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı'nda Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Mahmut Gürcan ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Bolat'a, Bakan Yardımcıları Mahmut Gürcan, Sezai Uçarmak ve Özgür Volkan Ağar eşlik etti. Bakan Bolat, yapılan düzenlemeler sonucu taşıt piyasasında ciddi rahatlama olduğunu belirterek, "Oto piyasasında hem 2'nci el satışlarda, hem sıfır araba satışlarında bolluk meydana geldi. Fiyatlarda yüzde 15'e varan düşüşler var. Hem ikinci el satışlarında, hem de bayiler, artık stoklardaki arabaları ortaya çıkardı. Bayiler de kampanyalara başladı. Yıl sonuna kadar sıfır araç satışlarında da kimi araç modellerine ve markalarına göre yüzde 10 ila yüzde 20 arasında indirim kampanyaları görmeye başladık. Bu tüketicilerimiz açısından çok iyi. Piyasaların düzelmesi için ve rasyonel, istikrarlı bir şekilde işlemesi için çok iyi. Rekabetçiliği yeniden kazanmış olduk. Rekabetle birlikte fiyat düşüşleri de beraberinde gelecek" diye konuştu.

'DENETİMLERİMİZ DEVAM EDECEK'

Bakan Bolat, motorlu araç satıcılarının önceki dalgalanma ve belirsizlik sürecinden olumsuz etkilendiğini gördüklerini belirterek, "Yüzde 100 haklısınız. Sermayeleriniz eriyip gidiyordu. Satışlar düşmüştü, iş yapılmaz hale gelmişti. Bir ürün sattığınızda yenisini koymak için gerekli sermayeniz eriyordu. Bu süreç geride kaldı. Ben sizlere iş birliğiniz için teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Biz de hükumet olarak, bakanlık ekibimiz olarak birlikte sizlerle yol yürüdük, çok çalıştık. Hamdolsun görevimizi bu anlamda yerine getirdik. Bundan sonra da gözümüz piyasanın üzerinde olacak. Denetlemelerimiz devam edecek. Diğer sektörlerde de bu tür oluşumlara karşı gerekeni yapacağız" dedi.

'EMLAK SEKTÖRÜNDE KÖPÜK ORTADAN KALKTI'

Bakan Bolat, emlak sektöründe de ciddi anlamda satış fiyatlarında köpüğün ortadan kalktığını gözlemlediklerini söyleyerek, "Sektör yetkililerinden de bu konuda bilgi alıyoruz. Biz de piyasayı denetliyoruz. Bu minvalde Türkiye Emlak Müşavirler Federasyonu da 10 gün kadar sonra bizi ziyaret edecek. Bu konuda atılan adımlardan dolayı teşekkür edeceklerini söylediler" diye konuştu.

Bakan Bolat, önemli olan durumun, kayıtlı ekonomiyi güçlendirmek olduğunu aktararak, "Kayıt dışı faaliyetleri, haksız kazançları, fahiş kazançları, spekülatif uygulamaları, manipülasyonları hem denetlemek ve cezalandırmak, hem de ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Yoksa ticaretin artması bizi mutlu eder" ifadelerini kullandı.

'ONLARDAN DA İNDİRİM BEKLİYORUZ'

Bolat, gıda perakendecileri ile birçok toplantı yaptıklarının bilgisini vererek, "Onların da uygulamaları ile ilgili yanlış bulduğumuz konularda denetimlerimizi artırdık. Onlardan da indirimler bekliyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında büyük bir indirim kampanyası bütün marketlerden bekliyoruz. Bu konuda öncülük edenlere de teşekkür ediyoruz. Piyasadaki enflasyonu azdıracak uygulamalara karşı mücadelemizle enflasyonla mücadelede başarılı olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

MASFED BAŞKANI: GÜZEL HABERLER ALIYORUZ

MASFED Başkanı Erkoç, araç fiyatlarında düşüş yaşandığını belirterek, "Hepimizin bildiği Türkiye'de köpük dediğimiz araçlar artık normal liste fiyatının üzerinde satılıyordu. Torpili olmayan insanlar araba alamıyordu. ya da ekstra bedel ödemeyenler araç alamıyordu. Araç bulmada ciddi sorunlar yaşanıyordu. Bu da tabii haliyle 2'nci el otomobil fiyatının da yükselmesine sebep oluyordu. Sanki galericiler, motorlu araç satıcıları fiyatları yükseltiyormuş gibi böyle bir algı vardı. Halbuki en çok mustarip olanlar bizim sektörümüzün mensuplarıydı. Gün, tarih, sayı vermeyen bayiler artık vatandaşlarımızı aramaya başladılar. Güzel haberler alıyoruz. Hatta bazı markalarda kampanyaların yapıldığını görüyoruz. Şu anda bizim gördüğümüz kadarıyla yüzde 10-15 civarında fiyatlarda düşüş oldu. Tabii bu bizi sevindiriyor" diye konuştu.