Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yeni TAREKS Sistemi ile Dış Ticarette Dijital Dönüşümü Başlattı

Güncelleme:
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeni yapay zeka destekli Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) ile güvenli ticaretin altyapısını güçlendirerek, vatandaşları korumayı hedeflediklerini açıkladı. Yeni TAREKS Projesi, Türkiye Bilişim Ödülleri'nde birincilik ödülü aldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeni Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) ile veri odaklı bir döneme geçildiğini belirterek, "Yapay zeka destekli yeni TAREKS ile hem vatandaşımızı koruyor, hem de güvenli ticaretin altyapısını güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bakanlık tarafından geliştirilen "Yeni TAREKS Projesi"nin, bugün Türkiye Bilişim Derneğince düzenlenen "Türkiye Bilişim Ödülleri" yarışmasında, "Kamudan İş Dünyasına Hizmetler" kategorisinde birinci olduğunu bildirdi.

2011 yılından bu yana dış ticaret denetimlerinin dijital kalbi konumunda olan TAREKS'in, 2023'te başlatılan dijital dönüşüm çalışmaları sonucunda 2025'te yapay zeka temelli risk analizi altyapısıyla tamamen yenilendiğini anımsatan Bolat, şunları kaydetti:

"Yeni TAREKS Projemiz, Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda bir gurur tablosu olmuştur. Yapay zeka destekli yeni TAREKS ile hem vatandaşımızı koruyor, hem de güvenli ticaretin altyapısını güçlendiriyoruz. Yeni TAREKS ile firma süreçleri dijitalleşti, raporlama altyapısı güçlendi, kamu kurumları arası entegrasyon arttı ve denetim kararlarında veri odaklı bir döneme geçildi. Bu önemli başarı, teknolojiyle güçlenen Türkiye vizyonumuzun bir yansımasıdır. Yeni TAREKS ile vatandaşlarımızı daha etkin koruyor, kurallara uyan işletmelerimizi destekliyor, dış ticaretimizi daha güvenli ve hızlı hale getiriyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ülkemizin dijitalleşen ticaret altyapısı, Türkiye Yüzyılı vizyonunun güçlü bir nişanesi olmaya devam edecektir."

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
